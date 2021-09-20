夏蘭特入世界波　創場均1球恐怖數據

德甲第5輪賽事，多蒙特以4:2搞掂柏林聯，艾寧夏蘭特再入2球，第2球更加係一球技驚四座的車身笠射，而佢暫時已經創造出67場球會比賽入68球嘅恐怖數據，睇嚟呢位挪威新星要成為新球王，只係時間嘅問題。

喺多蒙特對柏林聯嘅賽事，雖然主隊斬獲勝仗，但佢哋贏得一啲唔輕鬆。首先由拉菲爾古里路、艾寧夏蘭特以及對手擺老烏，一度領先3:0，但下半場麥斯古斯同禾格斯森馬連入兩球，柏林聯追至2:3。就喺呢個緊急關頭，艾寧夏蘭特展現出一貫入球本領，接應長傳背身力壓對手之下，笠入一球「世界波」！最終幫助「蜜蜂兵團」以4比2獲勝。

艾寧夏蘭特今季目前8場賽事已經入咗11球，計埋上季德甲，佢喺48場聯賽攻入47球，成為史上最快達成呢項成就嘅球員；而為多蒙特披甲嘅67場賽事，更加射入68球兼交出19次助攻，基本上係場均1球，呢項驚人成就可謂前無古人；後無來者。

事實上，如果將佢同美斯同C朗比較，呢位挪威「入球機器」創造出一項現役兩大球王當年都冇嘅驕人紀錄，就係佢喺頭17場歐聯賽事入面入咗21球，足足比美斯當年多15球；而C朗甚至1球都入唔到。而艾寧夏蘭特依家只係21歲，睇嚟佢要成為新球王，甚至奪得金球獎只係時間嘅問題。