烏甸尼斯拿玻里愛鬥「大」

意甲烏甸尼斯主場迎戰拿玻里，烏甸尼斯今季表現令人驚喜，繼打和勁旅祖雲達斯2:2之後，近2場聯賽都勝出。至於拿玻里走勢更凌厲，聯賽3戰全勝，球員士氣高昂，即使作客亦無懼與對手鬥攻。加上雙方近7次對賽有6次總入球達3球或開以上，首選中位數[2.5球]的入球大。(Now 638周一深夜2:45直播)

烏甸尼斯上季僅護級成功，但今季表現脫胎換骨，3場聯賽取得2勝1和，包括落後2球劣勢之下，逼和祖雲達斯2:2，球員鬥志一流，亦打起信心，取得2連勝，包括主場大勝威尼斯3:0。前鋒迪路菲奧腳風非常順，已經有2球進帳，他勢必對拿玻里防線構成重大威脅。

拿玻里今季由名帥史巴列堤執教後，水準明顯比以前穩定，聯賽3戰3勝，包括以2:1擊敗祖雲達斯，證明球隊具備爭標實力。事實上，拿玻里猛將如雲，翼鋒恩斯治尼傳射能力俱佳，保列坦奴繼對熱拿亞一役，貢獻助攻之後，上場對祖雲達斯，更加取得入球。拿玻里今場要攻入烏甸尼斯防線，並不困難，可再追入球大。

直播表

周一11:30pm 俄超 魯賓卡山 對 辛尼特

有線661、601台

周二2:45am 意甲 烏甸尼斯 對 拿玻里

Now 638

周二3:00am 西甲 巴塞隆拿 對 CF格蘭納達

Now 632