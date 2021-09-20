火雞姐將告別全運　傅園慧：我非常Old了

曾以一句「洪荒之力」熱爆網絡的中國泳壇名將傅園慧，出戰在陝西舉行全運會泳賽後坦言，今屆全運將是自己生涯最後一屆，再爆出金句:「現在感覺自己太老了，感覺跨過了時代的變遷，見證了歷史轉變這種感覺。」

有「火雞姐」之稱的傅園慧出戰女子100米背泳初賽，以1分0秒66躋身到準決賽，賽後接受訪問時坦言是最後一屆參加全運會，但暫未言退，會努力爭取出戰明年2022年杭州亞運會，因為在自己家鄉主辦期望可以爭取佳績。

「我就是參加這個項目，沒有什麼目標，重在參與就好了，這已是我第四屆全運會了。」25歲的傅園慧在這裡來說已是一位老將，講到比賽感覺，她稱:「感覺非常Old了，感覺比較年邁，已經和自己小一輪的小朋友比賽。」

傅園慧繼續保持她一向爽直的語調:「13歲我已參加全運會，當時比跟自己大一輪的隊員比賽，現在跟比自己小一輪的隊員比，感覺有意思。」愈講愈興奮的她講到與「小朋友」比賽時再爆金句:「現在感覺自己太老了，感覺跨過了時代的變遷，見證了歷史轉變這種感覺。」

近日她在個人社交平台晒出相片兼寫上「距離比賽還有一天，肘關節已報廢。」問到她的傷病如何，她直言不太好，並覺得手臂已廢了，更直言今屆是最後一次參加全運:「應該是最後一屆吧，我29歲不太會練游泳。」有記者提醒傅園慧今年才是25歲，她笑稱:「才嗎?有幾個女運動員25歲，我是最老的。」

有記者再追問，上海的陸瀅結婚產子後復出游泳，「火雞姐」稱:「她是生完BB再復出，我爸也希望我這樣，但我應該做不到。明年亞運會我會努力，因為在我家門口。」她做了比心的動作就離開了。