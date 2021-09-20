愉園欠薪未解決　球員要求足總告上FIFA

上季被拖欠薪酬達9個月的愉園職球員，周一（20日）由苦主之一林毅東代筆向民政事務局局長徐英偉、體育專員楊德強以及足總等發公開信，質疑足總在愉園被確立欠薪一事後，仍批准其參加今季甲組聯賽，並要求足總代辦向國際足協（FIFA）備案，交代愉園體育會欠薪一事。

前港超球會愉園上季被指拖欠球員薪酬達9個月，累計款項達550萬。雖然一眾苦主7月曾在勞工處介入下，與前班主陳志實達成共識，身處內地的陳承諾每周發還30至40萬款項直至欠薪繳清，惟承諾從未獲兌現，球員至今仍「一毫子都冇袋過」。

林毅東在公開信中提到，足總自收過球員的欠薪資料後，便置若罔聞。但愉園體育會（使用的會籍與上季港超愉園相同）竟獲足總批准參加今季甲組賽事。林以去年港菁因「祖亞昆案」而被取消會籍一例，質問足總處理今次事件的公正性：「祖亞昆控告夢想（FC）拖欠薪金，被國際足協裁定勝方（訴），施壓香港足球總會，導致夢想足球會會籍（港菁）即時被取消。有例可循，那為何愉園體育會仍能參與其中而不是取消會藉？」

他續指，本地球圈有如坊間「酒樓出現的管理公司一樣，有什麼事就欠薪，然後倒閉，法律上沒有違法」，反問香港足球是否「也要蒙上這灰色地帶？」

由於自欠薪事件曝光至今已達2個月，一眾苦主感申訴無門，遂打算向國際足協狀告愉園體育會拖糧，惟從足總總幹事袁文川口中得知，備案須由當地足球協會提出。因此，林毅東亦在信件要求足總主動協助將事件呈報上FIFA。

公開信件3點疑問及請求：

-（欠薪可導致會籍取消）有例可循，要求交代為何愉園體育會還可參賽？

-足總應把關，確保球員及職員是向所屬會籍簽約，而非有限公司等其他組織

-要求足總代一眾職球員向國際足協備案，控告愉園體育會欠薪，代苦主討回公道