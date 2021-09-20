保住主帥飯碗！巴塞主場鬥格蘭納達不容再失

今晚西甲獨腳戲，巴塞隆拿喺魯營主場迎戰CF格蘭納達。巴塞上周中歐聯輸得肉酸，主帥朗奴高文更被會長照肺，今仗一定要醒醒定定，不容再失，不過CF格蘭納達遇強必死守，巴塞要大捷絕對唔容易，寧捧3.5球嘅入球細。（Now 632周二凌晨3時直播）

雖然巴塞開季頭3輪聯賽，取得2勝1和尚算不俗，但上周中歐聯遇德甲班霸拜仁即刻現形，最終喺主場慘吞3蛋，唔單止完全唔夠打，主帥朗奴高文竟然派出發緊燒嘅佐迪艾巴打正選，備受質疑，賽後更畀會長拉波塔捉去照肺，甚至有傳再有乜依郁隨時被炒，氣氛緊張。

巴夫韋迪長抖影響攻力

不過，朗奴高文其實有苦自己知，今夏巴塞接連放走美斯同基沙文，安素法迪、巴夫韋迪等主力仲前後受重傷，當中巴夫韋迪要抖4個月，而法迪雖或可趕及今場披甲，但抖咗差唔多成年，狀態好難靠得住，換句話說，鋒線只能靠新加盟嘅迪比同盧克迪莊，點都差啲，高文為保帥位，相信亦唔敢過於冒進。

格蘭納達頭4輪聯賽，只得2和2負未贏過，不過要留意，兩場和波係對住維拉利爾及前列分子華倫西亞，證明佢哋面對勁旅玩死守呢招奏效。翻查紀錄，格蘭納達之前3次造訪巴塞，取得1勝2負，全開3球或以下，包括上季作客爆冷反勝2比1，可見佢哋防守唔錯，3.5球嘅入球細捧得過。