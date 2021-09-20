香港隊　女足硬撼尼泊爾　全力爭出線

香港女子足球代表隊周二（21日）傍晚6時，假烏茲別克塔什干出戰「女子亞洲盃」外圍賽，對陣尼泊爾。為爭取晉級，繼2003年後再次進身決賽周，今仗絕對不容有失，香港球迷屆時記得越洋為女將打氣！

世界排名76位的香港女子隊今次出戰「女子亞洲盃」外圍賽的大軍名單未算完整。隊長陳詠詩、射手張煒琪、中場姚希雯及翼鋒韋婉婷等主力，皆因不同原因未有隨隊出征，對球隊實力有一定影響。惟港隊陣中仍不乏好手壓陣，包括外流台灣木蘭聯賽球隊台中藍鯨的門將吳卓蔚，以及蘇格蘭乙組球隊昆士柏的後衞賀允同等。另外，女足防線亦有富國際賽經驗的郭靖雯、鍾貝琪、王素嫻、馬澤純等坐鎮，勢為球隊增加穩定性。

雖然中場缺少陳詠詩，但小將陳穎霖日漸成熟，定能被委以重任；而李頴欣、曾麗薇兩名球員側擊力強，亦甚有機會被派上用場，為年輕鋒將林永嫻供應彈藥。

港隊周二（21日）首仗對手尼泊爾，目前世界排名101位。她們上周六（18日）對菲律賓早段先開紀錄，一直領先至末段才被對手連入兩球逆轉，反映其防守擁有一定韌力。加上尼泊爾陣中有部分球員本身自軍隊出身，體能和力量無疑是她們一大優勢，港隊定必要加倍小心。