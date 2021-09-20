【港講J.LEAGUE】欣然接受10號球衣的林柱機

10號，在足球世界裏有着不一樣的地位，往往是留給皇牌球員、絕對主力使用的號碼。對球員來說，10號可以是生命中不能承受的重，可以是無上光榮及奮鬥之動力，當球會將這個號碼給你時，你會如何反應？10年前，當時只有22歲的林柱機，在職業生涯不過僅上陣21分鐘，輾轉加盟J2千葉市原後卻獲編配10號這個號碼，詫異之後他卻欣然接受。

時至今日，人們還可以在舊照片中看到林柱機穿著千葉市原10號球衣、在場上作賽的英姿，日本的網絡拍賣場上也售出過其親筆簽名的J.LEAGUE官方收藏卡，盡管10年前於J2闖蕩時只留下6場聯賽上陣的紀錄，但這位昔日加拿大小國腳確實擁有過J.LEAGUE球員的身份。

如今的林柱機，早已不是當年那個「白淨小生」，近年甚至試過蓄鬍子，10年前與她相擁、分享喜悅的女友，今日也成了他的太太。「記得我收到盧迪維捷斯（Dwight Bernard Lodeweges）來電邀請我去日本跟隨他的時候，我正跟女朋友在家，電話掛斷後我們開心地擁抱，因為這太令人驚訝了。」林柱機回憶道。

這份喜悅，並不只於因為有機會加盟日本球隊，還因為林柱機此前的經歷！2010年，原本在德國試腳尋求落班的他，同樣是收到現已是荷蘭國家隊助教的盧迪維捷斯的邀請，此前他與對方互不相識，只曾聞其大名。「盧迪維捷斯讓我考慮回家鄉踢職業足球，那時候他以教練身份為將加入北美聯賽的FC艾蒙頓籌備一切，豈料幾個月後他就離隊去了日本，這令我很氣憤，因為我是因為他才選擇回加拿大！」

幸好，盧迪維捷斯並沒有忘記這位由自己帶回加國的少年，在執掌千葉市原之後，他再向林柱機招手，正為個人前途茫然的後者當然接受邀請。「年少時我曾到香港好幾次，千葉也是亞洲城市，無論如何跟香港都會有共通點吧，應該可以適應生活的。」從沒後悔應邀到日本的他，繼續回憶道：「我對千葉市原沒任何認識，加拿大也沒有J.LEAGUE直播，但J1、J2的水平人所共知，這種機會是我朝思暮想的﹗很多人每日努力練習，就是想尋求突破，那我還要考慮甚麼呢？快快樂樂地接受挑戰就好。」他說。

由於與FC艾蒙頓簽了一紙長約，林柱機在球季尚未開始、1場比賽沒踢過之下就想轉會，並不是一件易事。最終FC艾蒙頓只將林柱機外借到千葉市原一年，當時他可沒想到，這1年外借帶來的心理壓力，更令其意想不到的，就是千葉市原安排給他的球衣號碼，乃名將列巴斯基、崔龍洙都擁有過的10號！

「20號向來是我最愛，不論到哪隊都是首選。」林柱機坦言千葉市原的安排令其驚訝：「我才21歲，還未在職業足球世界有成就或證明自身能力，但會方說『沒問題，你就是10號』，這對剛加盟1支知名球隊的我是何等光榮！要知道10號球衣在任何隊伍都具代表性，球會如此安排也令我難以拒絕。」

林柱機加盟千葉市原之時，正值球隊訓練基地、球會會所遷到United Park僅1年多，該基地鄰近千葉蘇我體育公園內的球隊主場，規模雖無法與世界級球會比較，但也是應有盡有，球隊會所內更有乒乓球枱、休息室這些休憇空間，也有餐飲設施讓球員在練習前、後聚腳、聯誼，而林柱機最愛的就是按摩池。「按摩池是最重要的，我加入球隊不久就知它的好處、體驗了浸浴有多舒服，非常喜歡呢。」他邊笑邊說。

身高逾兩米的挪威中鋒阿來爾（Tor Aaroy）、荷蘭球員雲加斯素（Sander Van Gessel）、澳洲前國腳米利根（Mark Milligan），當年與同為外援身份的林柱機稔熟，前兩者更與他保持聯繫，至於那班「反斗星」隊友之間如何互相整蠱，林柱機仍記憶猶新，而令其印象深刻的是，在日本這個職場文化重視輩份之地，他見識到日本球員在保持對前輩的敬重之餘，還敢於表現自己。「有時我會看到年輕球員滿有熱誠想展現自身才能，他們敢於嘗試，與一般的日本人不同。」

與林柱機年紀相近的米倉恆貴，就與他最好交情，這位在去年重投千葉市原的右路好手，林柱機予其「出類拔萃（outliners）」的評價：「Koki是如此的獨特，他不但優秀，站在場上更會展現出與平常不同的心理質素。」至於當時的隊中領袖山口慶、「老大哥」佐藤壽人，也是林柱機留有印象的隊友。

2011年，日本東北大地震及由此引發的海嘯，奪去無數生命，即使遠在香港，人們也能透過電視片段感受到該次天災的震撼，林柱機身處的千葉雖遠離重災區，仍感受到地震的威力。「遠在200公里外的千葉，也有嚴重的地裂情況，那段時間母親剛好到日本探望我，她說地震時住宅內一切都劇烈搖晃。」但比起相對天災，他更記得的是日本人團結救災，沒有人趁火打劫，更無私付出只為災民的得溫飽，而休戰1個月後J.LEAGUE重啟，球隊主場爆滿、全場肅靜默哀的場面和氣氛，他亦未有忘記。

說到底，J.LEAGUE不論硬件、軟件配套都足以傲視亞洲，就如林柱機所言「我得到很好的照料，只需專心到球場踢波就夠」，能夠效力J.LEAGUE球隊至退休，是無數人的願望，他也不例外，但現實是只有在一年的試用期內交出令球隊願意留用的表現，林柱機才有可能留下，最終也事與願違。

「球會方面已盡責去幫助我進步，無奈僅有1年時間下我給自己太大壓力，太想證明自己以爭取長約，假若當初的合約期較長的話，也許我能放鬆一點。」球季中經歷肩膊「甩骹」要接受手術，也令他失去不少光陰，到季尾已難趕及重拾狀態、回歸戰線，其J.LEAGUE之旅也無奈結束。

「這趟旅程是充滿挑戰的，你必需要有所犧牲，例如女朋友無法跟我同行，我兩分隔異地。但如我所言，球員如果有一個可以進步、挑戰自己的機會，就要勇於接受。」林柱機作為過來人，不忘提醒後進要敢於跳出舒適區、奔向未知世界：「離鄉別井、遠走他方，在異國生活從來不易，但這些歷練會令你成為更好的球員、更成熟的人，走過高山低谷後，你將更加堅壯。」

特別鳴謝：東方龍獅足球隊