英超神同步！利物浦車路士影印機

英超踢咗5輪，現時車路士同利物浦同以5戰4勝1和得13分，同得失球並列榜首，最離奇嘅係嗰5輪戰果都一模一樣，十足影印機，出現如此奇景，英超官方社交網都有報道，吸引唔少網友圍觀。

睇番兩隊頭5場贏波比數，完全係倒模，車路士在首輪主場3比0大勝水晶宮，利物浦之後作客3比0贏諾域治，第2輪利物浦先於主場2比0勝般尼，其後車路士作客2比0贏阿仙奴，第3輪兩隊正面交鋒，利物浦主場1比1賽和車路士，第4輪車路士主場3比0勝阿士東維拉，利物浦作客3比0擊敗列斯聯，第5輪利物浦主場3比0贏水晶宮，車路士作客大勝熱刺3比0。

兩隊同分同得失球並列，車路士頭文字係C，所以排先，亦有網友稱，車路士作客1比1賽和利物浦，有作客入球優惠，所以排先；根據賽例，如果英超球隊同分同得失球同總入球同對賽成績同作客入球，將會以附加賽定勝負。

可以睇到，不論對手強弱，兩隊頭5輪開出嘅比數完全相同，嚟緊下周賽事，車路士主場鬥曼城，利物浦作客賓福特，兩隊步伐係咪仲係咁一致？