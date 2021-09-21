85秒失波　巴塞隆拿驚險執番1分

周二(21日)凌晨西甲爆出冷門，傳統班霸巴塞隆拿主場出擊，開賽85秒就失波，創下球隊近16年聯賽主場最快失球紀錄。最終巴塞隆拿要踢到90分鐘，先至靠中堅朗奴阿拿奧祖入波，驚險以1比1逼和CF格蘭納達，1.2倍主W都開唔出。

巴塞隆拿上場歐聯以0比3大敗於拜仁慕尼黑腳下，球員似乎仍然驚魂未定，開賽85秒，就被CF格蘭納達中堅林明高斯杜亞迪頂入，成為巴塞近2年西甲最快失球。

值得一提，巴塞上次閃電失波對手都係CF格蘭納達，當時開賽93秒失守，如果單計聯賽主場，今次更加係巴塞自2005年2月之後最快失波。

雖然巴塞隆拿隨即圍攻對手，但係中前場球員腳頭無靈，包括迪比近門射高，文古沙右路傳中，不幸中楣彈出。踢到90分鐘，眼見巴塞即將輸波嘅時候，由助攻嘅中堅朗奴阿拿奧祖近門頂入扳平1比1。

巴塞今季踢咗4聯賽只有2勝2和，主帥朗奴高文執教巴塞隆拿以來，領軍踢59場比賽只取得36勝11和12負，勝出率僅61%，仲低過2013/14年球季嘅前巴塞教練馬天奴，當年馬天奴執教巴塞踢第59場比賽，都贏咗40場，但最後都被炒，令人懷疑朗奴高文隨時帥位不保。