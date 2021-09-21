【賽後解碼】可悲！巴塞焗用碧基踢前鋒

巴塞隆拿今季有2位星級射手美斯、基沙文離隊，加上阿古路、安素法迪、巴夫韋迪養傷，搞到鋒線大鬧人腳荒，巴塞今輪西甲對CF格蘭納達，落後之下，教練朗奴高文焗住派中堅碧基後備上陣，但並唔係要呢位34歲老將鎮守後防，竟然要佢踢前鋒，希望利用碧基嘅身高衝擊對手防線。

由於巴塞鋒線人腳不整，今場用迪比、菲臘比古天奴、18歲小將迪美亞攻堅，但對住CF格蘭納達，顯得老鼠拉龜，無從入手，去到74分鐘，朗奴高文用碧基入替迪美亞，要佢踢前鋒。

賽後西班牙傳媒指朗奴高文呢個調動其實合理，因為碧基身高1米94，比賽末段可以利用佢嘅身高優勢「轟炸」對手。

事實上，雖然碧基係後衞，但至今為巴塞累積入50球，屬於現時陣中入波最多嘅球員，擺佢踢前鋒，都有一定威脅。只不過堂堂以進攻聞名於世嘅巴塞，依家淪落到要用後衞踢前鋒，實在令人感到唏噓。

雖然碧基最後冇波入，但巴塞總算逼和1比1，執番1分，巴塞鋒線人腳荒嚴重，下場西甲對卡迪斯，都有失分危機。