意甲快車！費倫國米對攻等睇入球騷

周三(22日)凌晨意甲快車重頭戲，費倫天拿主場火併國際米蘭。費倫射手杜辛華荷域腳風奇順，主攻打法入得又失得，國米多線作戰下體力輸蝕，而且在施蒙尼恩沙基麾下重攻輕守，2.5球入球大更加值博。（Now 638周三凌晨2時45分直播）

迪斯高腳風甚順

費倫雖有老將列貝利離隊，幸好新加盟嘅尼高拉斯干沙利斯已經開齋，極速融入。最重要係上季崛起嘅杜辛華荷域持續大勇，連同意盃在內，開季5場共入5粒，信心爆棚，協助「紫百合」大踢進攻足球，喺呢5仗取得4勝1負轟入11球，包括以2比1勇挫勁旅阿特蘭大，但只有1場冇失波，全開3球或以上，充滿娛樂性。

衞冕嘅國米，喺新帥施蒙尼恩沙基接手後大踢進攻足球，開咧後5仗正式賽事，取得3勝1和1負，輸嗰場只係歐聯臨尾香不敵皇馬，睇落唔算差，而最重要係呢5仗狂轟15粒，包括上輪狂數博洛尼亞6比1，其中新加盟嘅箭頭迪斯高更梅開二度，可見「細恩」將以往執教拉素嗰套，完美移植落「藍黑兵團」。不過國米火力全開嘅同時，開咧後5場只得1場冇失波，預計造訪「紫百合」會以攻代守，實多波入，轉捧2.5球嘅入球大仲上算。

直播表

周二6:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs 蔚山現代

無綫myTV SUPER

周三0:30am 意甲 博洛尼亞 Vs 熱拿亞

Now 638

周三0:45am 荷甲 幸運薛達 Vs 阿積士

無綫myTV SUPER

周三1:30am 西甲 基達菲 Vs 馬德里體育會

Now 632

周三2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 國際米蘭

Now 638

周三2:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 薩斯索羅

Now 639

周三2:45am 英聯盃 諾域治 Vs 利物浦

香港開電視77台、有線661、601台

周三2:45am 英聯盃 曼城 Vs 韋甘比

有線662、602台

周三2:45am 英聯盃 昆士柏流浪 Vs 愛華頓

有線664、604台

周三2:45am 英聯盃富咸 Vs 列斯聯

有線603台

周三4:00am西甲 畢爾包 Vs 華歷簡奴

Now 632

周三4:00am西甲 利雲特 Vs 切爾達

Now 633