足球員抗疫基金接受申請　前愉園球員有話兒

香港職業足球員協會（PFAHK）周一（20日）宣布，透過舉辦「2021全民足球挑戰賽」而成立的「足球員抗疫基金」，將於周二（21日）起接受所有職業足球員申請，為受疫情影響的球員提供5,000港元資助。深受愉園欠薪問題影響的林毅東回應指，希望PFAHK進一步為被拖糧的前「快活谷」職球員提供協助。

「足球員抗疫基金」申請開放時間將為期一個月，由周二（21日）至10月20日，並以先到先得形式發放。任何受疫情影響的職業足球運動員，自2020年3月至2021年8月期間連續至少3個月無收入證明均符合基金申請資格。申請人合符規定要求並獲得批准後，活動的受惠機構香港國際社會服務社，將逐一聯絡每位申請人有關申請援助金額事宜。

前愉園球員林毅東就回應PFAHK，表示會將資訊轉告給受欠薪問題影響的球員，並不忘感謝各界的幫助。他提到一眾「快活谷」職球員，皆因球圈欠薪一事感到無力，並形容現時既定的討薪程序「班門弄斧，有漏不改，充耳不聞，得過且過。」一直主導愉園職球員討薪的林毅東，早前質疑愉園在欠薪問題尚未解決的情況下，仍獲足總批准繼續參與甲組賽事，要求足總就事件通告國際足協（FIFA），為球圈欠薪苦主討回公道。他亦在回應中，進一步向協會創辦人之一、現任足球總會董事陳志康尋求協助，同時提出3點訴求，包括希望協會代受影響人士跟進HKFA上報FIFA的情況。

林毅東向PFAHK提出的3點訴求：

- 代一眾職球員向足總查詢一式三份的合約是否不被接受及承認；

- 向足總展開磋商，要求足總處理球員合約時，必須與球會簽約，保障日後球員；

- 跟進足總代一眾2020/2021愉園球員報告致國際足協。