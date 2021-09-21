利物浦出副選踢盃仔　大走諾域治

英聯盃第三圈開打，今輪有多場英超對碰，包括今晚嘅諾域治對利物浦。利物浦對英聯盃無乜興趣人所共知，高普通常會用年輕球員及副選上陣，諾域治或者有機會入波甚至偷雞，今場玩紅軍贏波或者晉級都有風險，睇番兩軍往績，近10次交手8次開3球或以上，轉玩2.5入球大更佳。（開電視77台、有線661及601台周三凌晨2時45分直播）

紅軍領隊高普近年都係積極喺聯賽同歐聯發展，喺本土盃賽就盡量畀年輕球員發揮，其實呢種分工都係好事，唔使踢來踢去都係嗰班人，又可以畀後生仔上位，不過就搞到紅軍喺英聯盃張成績表唔係太靚，近4季最多殺入8強，對上一次捧盃更已經係2012年。

今場預料情況冇變，由於正選已經有唔少傷兵，包括羅拔圖法明奴、哈維艾利洛、阿歷山大阿諾特等，高普絕對唔會冒險派太多常規正選上陣，預計奧歷治、阿歷士張伯倫、居迪斯鍾斯、占士米拿及祖爾麥迪比等會獲得機會。不過又唔好睇得佢哋太低，奧歷治同居迪斯鍾斯上屆英聯盃頻頻有斬獲，攻力唔差。

諾域治英超5戰全敗，理論上唔想分心盃賽，不過球季啱啱先開始，對住明知會「讓車馬」嘅利物浦，冇理由未踢先舉手投降，事實上雙方近年交手，「金絲雀」往績雖然係差，但都不時入到紅軍波，今場似乎玩入球大更好。

曼城喪炸甲組仔

至於衞冕嘅曼城就會主場對甲組仔韋甘比。雙方實力差天共地，「藍月亮」贏波晉級毫無難度，英國傳媒報道，養傷一段時間嘅奇雲迪布尼同菲爾科頓有機會今場復出，絕對係超晒班，曼城近4場主場3次開5球，入球大值得留意。（有線662及602台周三凌晨2時45分直播）