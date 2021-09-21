菁英盃　追月夜傑志東方龍獅寸土必爭

今季「傑東大戰」第1擊，「追月夜」開波！「菁英盃」於中秋節翌日晚上爆發激戰，由港超聯兩大強隊傑志及東方龍獅於旺角大球場正面交鋒。季前兩軍齊齊易帥，今場賽事勢成兩位新教頭盧比度（Chino）及金東進（Kim）的「考牌戰」，短兵相接在所難免！（周三晚8時開賽）

傑志上周開鑼戰對理文0比3吞敗，士氣無疑受打擊。暫代主教練金東進表示，是役賽後與球員認真檢討：「嗰場係失望嘅比賽，但我哋得到寶貴經驗，我鼓勵球員下場可以表現得更強，比賽狀態亦需要時間一步一步提升。」他指出，球隊在防守死球的集中力，以及進攻創造性皆不足，今場賽前已經與球員針對弱點改善。

金東進盼向Chino展示實力

金東進與今仗對手東方龍獅的主教練盧比度，昔日曾在傑志合作過。Kim賽前先禮後兵，希望在場上與Chino有一番激戰：「Chino係一位令我印象深刻嘅教練，當我仲係球員時佢幫過我好多，我成為教練後亦有同佢合作過，我同佢有過一個好好嘅回憶。今場波我期望可以同佢有一個完全嘅較量，向佢展示傑志嘅實力。」

東方龍獅上仗2球輕取標準流浪，上季效力愉園的小將伍家揚，於地標戰正選上陣表現不俗，他坦言感到夢幻：「由細球會即刻變咗踢大球會，個感覺好似上年愉園啱啱升上超聯咁，自己上場表現我覺得合格有餘，但可以做得更好。」他續指教練一直鼓勵自己嘗試起腳，以及單對單突破，今仗面對傑志即使有壓力，但仍會搏盡並努力做好自己，希望最終取得好結果。

馬高斯杜華利有望披甲

至於主教練盧比度對上仗旗開得勝及保持零失球感開心，他承認今仗將是其上任後首記重大挑戰：「今場波對我哋一定好困難，尤其傑志相當優秀，球隊暫時唔會諗點樣贏波，反而希望能夠踢出自身風格，做好本份。」Chino透露馬高斯及杜華利兩名外援，今仗或有望披甲，至於另一前鋒巴杜姆則預料不會上陣。