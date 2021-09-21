珠光寶氣　華度卡奴升呢「10億少女」

18歲英倫少女華度卡奴奪得美網女單冠軍，憑住她橫跨歐亞美三大洲嘅特殊背景，加上明星樣貌，近期受盡熱捧，周一（20日）晚她獲邀出席倫敦時裝周晚宴，宣布成為美國一個珠寶品牌大使，另邊廂她又於日前開通微博，接受中國傳媒訪問，與內地網民互動，食盡四方飯，英國傳媒估計，其職業生涯贊助收入，可高達1億鎊（約10.7億港元）。

代言珠寶品牌 開埋微博

華度卡奴奪冠後立即成為時尚新寵兒，時裝雜誌Vogue及珠寶品牌Tiffany & Co.邀請她出席倫敦時裝周晚會，穿上高貴晚裝及穿戴全身珠寶首飾，而這一切只是開始。英國《每日郵報》及《衞報》報道，華度卡奴將成為全球各大品牌最新目標，而且範圍廣泛，包括時裝珠寶、飲食、化妝等品牌。

有分析指，她只有18歲，若每年續約或更換贊助商，起碼有10次簽約機會，現時女子網壇吸金第1人係38歲嘅「細威」，華度卡奴比佢年輕20年，商業潛力無限，只要在賽場內交到好成績，甚至再次贏得大滿貫冠軍，整個生涯收入可高達1億鎊，甚至有傳媒再高估10倍，指她最高可賺取10億鎊。

另邊廂，華度卡奴母親為中國東北人，自然唔少得中國商機，包括開通微博，日前她接受中國傳媒訪問，就用中文回答問題，並承諾會去中國比賽，其吸金能力真係無可限量。