中甲　江西再發威　港將齊嚐勝果

中甲於中秋節前後繼續上演多場激戰，皆以正選身分出戰的4名外流港將，都成功帶領各自球隊全取三分。其中有勞烈斯坐陣後防的梅州客家，繼續高奏凱歌，而羅素效力的江西北大門，亦以2比1反勝由加利韋特領軍的蘇州東吳，取得兩連勝。

上輪取得久違勝仗的江西北大門，周一（20日）面對由中游份子蘇州東吳，除了繼續有港隊中堅羅素坐鎮後防之外，亦派出上仗取勝功臣袁明灿。臨完半場前，江西因為一次後防失誤，被對手射入12碼。但落後的江西下半場急起直追，先有王博君單刀射入，再有袁明灿窄角度罰球直射破網，最終反敗為勝，今季首次取得兩連勝走勢，進一步遠離降班區。同日，梁諾恆在浙江隊1比0贏遼寧瀋陽城市的賽事中，亦打足全場，浙江暫取得51分。

去到周二（21日），輪到梅州客家登場火拚南京城市，這支中甲「1哥」在港將勞烈斯擔正的情況下，開局僅僅3分鐘就靠崔巍的入球，火速取得領先優勢。對手其後靠角球攻勢一度扳平比數，但梅州亦靠今場狀態火熱的傑森，39分鐘門前補中，完半場前重奪領先優勢。換邊後，梅州靠梁學銘和傑森各建一功，進一步擴大分差，南京城市比賽後段雖然靠射入12碼再添紀錄，但為時已晚，最終梅州鎖定4比2勝局，豪取7連勝，穩守積分榜榜首位置。

至於，同時間開賽，還有李毅凱效力的南通支雲鬥貴州隊，連續第3場正選上陣的「阿凱」，今場繼續負責陣守後防，幫助球隊力保不失之餘，南通支雲亦靠拉錫查奧爾梅開二度，以2比0擊敗對手。