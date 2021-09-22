南野拓實「解凍」起孖　利物浦炒金絲雀

周三(22日)凌晨英聯盃第3圈賽事，利物浦喺「英超對決」入面作客3比0大炒諾域治，「紅軍」今場派出大量後備同青年軍上陣，其中日本國腳南野拓實就吐氣揚眉，今季首度擔正即入2球，有望扭轉將被利物浦清洗嘅命運。

利物浦今場幾乎收起全部正選，只用拿比基達、阿歷士張伯倫同祖高美斯等幾位經驗球員帶住，開波4分鐘即刻有收穫，今季英超1秒鐘都冇踢過嘅南野拓實，接應奧歷治頭槌助攻近門抽入；利物浦完半場前輸12碼，好在門將基利靴神勇救出。

下半場利物浦繼續控制戰局，奧歷治50分鐘入波拉開比數，南野拓實喺完場前10分鐘殺入禁區乖巧射成3比0，協助「紅軍」順利晉級第4圈。南野拓實喺利物浦6個正式賽事入波，全部都係作客攻入，成為球隊史上第1個前6個入波都係作客入球嘅球員。

南野拓實今夏由修咸頓外借回歸後，曾被球會掛牌出售，不過無人問津先至留隊，喺英超亦冇得到任何機會，不過今場佢就證明自己價值。利物浦2大前鋒穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，明年1月都要離隊出戰非國盃，南野拓實呢2個入波或可證明自己值得被委以重任。