曼聯再鬥韋斯咸　免費台有直播

2021年09月22日 13:02
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    周四(23日)凌晨好波連場，焦點之戰一定係英聯盃第3圈，曼聯主場對韋斯咸，雙方剛於上場英超交鋒，曼聯靠連格射入世界波，加上門將迪基亞補時救出12碼，戲劇性反勝2比1，非常精彩。
    由於賽程緊密，加上今場只係盃賽，預料雙方會輪換陣容，特別係曼聯人腳鼎盛，預料連格、雲迪碧克、安東尼馬迪爾等副選應該會擔正，勢必把握機會展示實力。(香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨2時45分直播)
    直播表
    周三6:00pm 韓職 FC首爾Vs仁川聯
    無綫myTV SUPER
    周四0:30am 意甲 史柏斯亞Vs祖雲達斯
    Now 638
    周四0:45am 荷甲 伊高斯Vs燕豪芬
    無綫myTV SUPER
    周四1:00am 法甲 里爾Vs蘭斯
    Now 639
    周四1:30am 西甲 西維爾Vs華倫西亞
    Now 632
    周四1:30am 西甲 愛斯賓奴Vs艾拉維斯
    Now 633
    周四2:45am 意甲 AC米蘭Vs威尼斯
    Now 638
    周四2:45am 英聯盃 曼聯Vs韋斯咸
    香港開電視77台、有線661、601台
    周四2:45am 英聯盃 車路士Vs阿士東維拉
    有線662、602台
    周四2:45am 英聯盃 狼隊Vs熱刺
    有線603台
    周四3:00am 法甲 梅斯Vs巴黎聖日耳門
    Now 639
    周四3:00am 法甲 昂熱Vs馬賽
    Now 714
    周四4:00am 西甲 皇家馬德里Vs馬略卡
    Now 632
    周四4:00am 西甲 維拉利爾Vs艾爾切
    Now 633
    周四8:00am 美職 芝加哥火燄Vs新英倫革命
    Now 638
    周四8:00am 美職 紐約紅牛Vs紐約城
    Now 639