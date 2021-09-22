曼聯再鬥韋斯咸 免費台有直播

周四(23日)凌晨好波連場，焦點之戰一定係英聯盃第3圈，曼聯主場對韋斯咸，雙方剛於上場英超交鋒，曼聯靠連格射入世界波，加上門將迪基亞補時救出12碼，戲劇性反勝2比1，非常精彩。

由於賽程緊密，加上今場只係盃賽，預料雙方會輪換陣容，特別係曼聯人腳鼎盛，預料連格、雲迪碧克、安東尼馬迪爾等副選應該會擔正，勢必把握機會展示實力。(香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨2時45分直播)

直播表

周三6:00pm 韓職 FC首爾Vs仁川聯

無綫myTV SUPER

周四0:30am 意甲 史柏斯亞Vs祖雲達斯

Now 638

周四0:45am 荷甲 伊高斯Vs燕豪芬

無綫myTV SUPER

周四1:00am 法甲 里爾Vs蘭斯

Now 639

周四1:30am 西甲 西維爾Vs華倫西亞

Now 632

周四1:30am 西甲 愛斯賓奴Vs艾拉維斯

Now 633

周四2:45am 意甲 AC米蘭Vs威尼斯

Now 638

周四2:45am 英聯盃 曼聯Vs韋斯咸

香港開電視77台、有線661、601台

周四2:45am 英聯盃 車路士Vs阿士東維拉

有線662、602台

周四2:45am 英聯盃 狼隊Vs熱刺

有線603台

周四3:00am 法甲 梅斯Vs巴黎聖日耳門

Now 639

周四3:00am 法甲 昂熱Vs馬賽

Now 714

周四4:00am 西甲 皇家馬德里Vs馬略卡

Now 632

周四4:00am 西甲 維拉利爾Vs艾爾切

Now 633

周四8:00am 美職 芝加哥火燄Vs新英倫革命

Now 638

周四8:00am 美職 紐約紅牛Vs紐約城

Now 639