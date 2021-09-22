射手列迪克宣布退役　結束15年職業生涯

上季效力NBA獨行俠射手列迪克（J.J. Redick），周二（21日）於個人社交網站宣布退役，結束了長達15年職業生涯，同時粉碎新季加盟湖人、籃網或紐約人等球隊的傳聞，他將會回歸家庭並擔住父親角色。

37歲的列迪克在2006年NBA選秀大會，以首輪第11順位被魔術隊選中，之後輾轉效力過公鹿、快艇、76人等球隊，上季季中被鵜鶘交易至獨行俠，可惜受傷患影響只上陣13場賽事。列迪克具備很強的接球投籃能力，亦是NBA史上最佳外線射手之一，職業生涯場均能交出12.8分、2籃板、1.8助攻，整體命中率44.7%，而3分命中率更高達41.5%，生涯合共射入1,950記3分球，NBA史上排第15名。

列迪克於個人社交網站上寫道：「第一支球隊、最後一支球隊，感謝中間的一切。今天我正式從職業籃球生涯退役，感謝曾在旅途和生涯中出現過的所有人。三十年前我在自家後院一塊充滿灰塵、泥土、碎石，以及不平坦的草地上開始打球。但正是這個球場令我的夢想開始形成，而現實亦遠超我的夢想！非常感謝在NBA中的15年，以及一路上所有令人驚嘆的關係、回憶。」