曼城「地獄賽程」 哥迪奧拿好頭痕

曼城雖然喺英聯盃大勝韋甘比6比1，但其實噩夢正在等緊佢哋，因為「藍月亮」將會展開「地獄賽程」，9日內連續3場作客硬撼3大勁旅，稍有不慎，隨時輸晒。

曼城「地獄三步曲」第1場係周六(25日)晚英超作客車路士，雙方上屆歐聯決賽交鋒，曼城輸0比1，已經直落3次對賽不敵車路士，更何況車仔今季表現更加勇猛，排緊英超榜首，曼城今次再鬥「車」，情況好危險。

曼城踢完對車路士之後，緊接歐聯分組賽作客巴黎聖日耳門(PSG)，雖然曼城上屆歐聯4強「雙殺」PSG，但係呢支法甲豪門今季簽入美斯、韋拿杜姆、阿舒拉夫等多位猛將，實力進一步提升，曼城想再贏，肯定冇咁易。

最後1站係英超作客利物浦，「紅軍」今季有華基爾雲迪積克復出之後，重拾霸氣，5場英超取得4勝1和，攻入12球僅失1球，表現攻守兼備，誓要報番上季主場1比4不敵曼城之仇。

加上曼城現時隊內有多位傷兵，包括根度簡、辛真高、拿樸迪、史東斯、洛迪卡斯簡迪，領隊哥迪奧拿依家一定好頭痕。