恒大資不抵債　廣州隊或面臨被託管

內地房地產巨無霸恒大集團，近日受政策調整影響陷財政危機。由恒大出資的中超球隊廣州隊亦深受牽連，日前該隊兩度推遲復操日期，主帥簡拿華路更遲遲未起行返抵廣州，惹來這支兩屆亞冠得主或面臨被政府接管的揣測。

受內地房地產政策調整影響，以地產為主要業務的恒大集團陷入財務危機，更有傳其無力償還總值約2萬億人民幣（2.4萬億港幣）的銀行貸款，或面臨被政府接管的命運。

恒大陷財困的消息更蔓延至足球層面，據內地體育媒體消息指，恒大旗下中超巨型班，自8月休戰後一直未重新集合，更在9月兩度推遲其復操日期，意大利籍主教練簡拿華路至今未返廣州。事實上，這支2屆「亞冠盃」盟主原定10月要出戰足協盃賽事，如今賽期將至仍未復操，令外界認為廣州隊將棄戰中超的猜測不徑而走。

有媒體推測，假如廣州隊捱不過今次危機，或落入兩大命運：恒大向政府交出球會經營權，但保留小部分股份；徹底退出球會，廣州隊將由地方政府重組。不過，無論如何，今次危機已徹底撼動內地足球行業，皆因除廣州隊外，包括廣州城、深圳隊、上海申花、河北隊等多支勁旅背後皆由地產企業支撐，恒大今次危機或蔓延至其他球隊，恐怕企業未來數年皆不得不削減在足球上的投資，連帶上季江蘇隊奪冠後隨即解散的陰霾，中國足球或再一次步入黑暗時期。