連格馬迪爾候命出擊　曼聯半場KO韋斯咸

周四(23日)凌晨英格蘭聯賽盃第3圈重頭戲，曼聯主場迎戰「錘仔幫」韋斯咸。兩隊剛於聯賽交手，曼聯戲劇性反勝韋斯咸2比1，今仗再度交鋒，曼聯好大機會輪換，不過韋斯咸同樣以聯賽為重，盃賽未必派強陣。論戰意當然以「紅魔」較高，會方今季重召C朗回巢，主帥蘇斯克查有一定捧盃壓力，落場球員都會盡砌，預計一開賽即強攻對手，睇好半場主勝。（香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

兩隊於4日內第2次交手，上仗曼聯憑C朗門前執雞、連格射入掛網波，再加上門將迪基亞喺補時階段成功撲救12碼，最終「紅魔」先至驚險反勝韋斯咸2比1。不過相比上場英超，今仗英聯盃嘅重要性相對較低，英超球隊亦「慣例」以輪換陣容應戰，一來畀主力球員休息，同時亦畀副選球員得到亮相及展示實力嘅機會。

若論板櫈深度，曼聯後備席絕對人才濟濟，上仗絕殺嘅前鋒連格、法國箭頭安東尼馬迪爾等副選都已經準備就緒，預計會喺今場英聯盃獲委上陣，至於幾名傷兵包括烏拉圭前鋒卡雲尼、麥湯米尼及拉舒福特近日已經復操，賽前消息更指卡雲尼有機會重返賽場候命，令曼聯攻力得以確保。

「錘仔幫」多條戰線唔易捱

韋斯咸今季聯賽開局理想，歐霸盃首演作客淨勝薩格勒布戴拿模2比0，不過「錘仔幫」兵源有限，無力應付多條戰線，英聯盃每多改派副選上陣。狀態大勇嘅迪格蘭賴斯休息，上仗後備上陣射失12碼嘅麥克盧保，仍獲球會投信心一票，今仗將以正選姿態領軍。

不過「錘仔幫」近年於英聯盃成績一般，翻查佢哋近3次英聯盃對英超球隊成績，全部開出半場落後，今仗作客奧脫福球場更無懸念，預計曼聯可以輕鬆領先，半場主勝有計。