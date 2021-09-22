1場過爭晉級必搏命　車仔維拉射手大晒冷

英聯盃第3圈「全英超戲碼」，車路士主場迎戰阿士東維拉。車路士今季簽入射手盧卡古後攻力提升，包括早前英超以3比0大勝維拉，預料今場仍會佔盡上風。維拉為挽回面子，亦會盡力一搏，兩軍近6次對賽有5次總入球達3球或以上，再追中位數2.5球嘅入球大。（有線662及602台周四凌晨2時45分直播）

雖然擁有迪姆華拿，但可惜佢經常敗家，所以車路士上季最弱位置必定係前鋒，幸好會方當機立斷，今季高價簽入「魔獸」盧卡古，效果立竿見影，呢位比利時國腳上「車」後頻頻建功，包括喺早前英超對維拉梅開二度，可見維拉防線抵擋唔住呢位高大前鋒。

除咗盧卡古之外，高華錫、夏維斯、薛耶治都有不俗射術，令車路士攻擊層面更加多元化，加上中場主將尼高路簡迪已經傷愈復出，上場更取得入球，依家車路士火力全開，要攻破維拉防線並唔困難。

丹尼艾格斯傳射皆掂

至於維拉今夏以1億鎊出售球星基亞利殊後，球隊大把資金簽入唔少具質素球員，包括射手丹尼艾格斯、翼鋒里安拜尼等攻擊好手，上場以3比0大勝愛華頓，丹尼艾格斯貢獻助攻，里安拜尼取得入球，完全唔覺基亞利殊離隊後出現重大影響。當然，英超競爭非常激烈，而且Big 6實力不斷提升，維拉亦自知無力爭奪英超錦標，所以應會比較重視盃賽，喺一場過嘅淘汰賽更加冇留力空間，預料今場會同「車仔」鬥攻，入球唔會少，要大盤啱數。