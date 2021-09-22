菁英盃　追月大戰！傑志東方龍獅和氣收場

「菁英盃」周三晚（22日）於「追月夜」上演「傑東大戰」，傑志在旺角大球場面對衞冕的東方龍獅。結果東方龍獅在先失一球的情況下，靠王力威的入球，以1比1逼和下半場大部分時間打少一人的傑志，雙方各得1分。

上仗不敵理文的傑志，今場為力爭賽季首勝，正選陣容作出5個調動，門將位置由保羅頂替王振鵬之外，巴爾拿亦負責坐鎮中場，為主力射手今季首次擔正的丹恩奴域輸送彈藥；東方龍獅則有新兵米基爾首次正選出戰，林恩許及林柱機兩位前「藍鳥」兵負責中場組織，上場入球功臣孫銘謙，繼續擔起攻堅重責，兩位西班牙外援馬高斯和杜華利暫列後備。

比賽開局東方龍獅靠前場緊迫，迫使傑志多次出現傳控球失誤，加上在中場表現活躍的米基爾穿針引線，成功對傑志後防造成壓迫。4分鐘，米基爾接應林柱機傳中頭槌頂中柱，30秒後，這位巴西新兵再於禁區頂勁射一腳，被保羅僅僅擋出底線。雖然東方早段攻勢不斷，但講到埋門效率，有丹恩奴域坐鎮的傑志始終更勝一籌。17分鐘，傑志前場獲得位置極佳的罰球機會，陳晉一直射中柱彈出，埋伏門前的丹恩奴域，及時出現在入球最佳位置輕鬆補中，為傑志取得1比0領先優勢。

領先後的傑志再接再厲，30分鐘，傑志再有擴大比數機會，趙聡悟右路斬入禁區，陳晉一門前僅僅頂斜。2分鐘後，巴爾拿左路傳中，潘沛軒尾柱狂抽，省中黃梓浩心口，這位東方守將應聲倒地，可幸沒有大礙。臨完半場前，場上出現改變形勢的一幕，羅拔圖侵犯米基爾，兩黃一紅被逐離場，令傑志餘下賽事要以10人應戰。

下半場再開，落後的東方隨即發揮人數上的優勢主動搶攻，米基爾接應傳中頭槌回後，孫銘謙禁區內側身抽射，被門將保羅擋出底線。51分鐘，東方的努力終於得到收穫，伍家揚右路突破傳中，王力威近門頂入，為球隊扳平1比1。東方62分鐘再有埋門機會，伍家揚交出直線，米基爾形成單刀，但被及時出迎保羅的化解危機。

其後東方一口氣換入馬高斯、杜華利、茹子楠等人加強攻勢，其中充當右翼衞的「茹子」68分鐘右路突破，尾柱王力威射門再次被保羅接實。傑志則靠丹恩奴域和巴爾拿等主力單打獨鬥，製造出零星反擊機會，其中丹恩一度使出半場笠射，可惜未能威脅到下半場換出的東方年輕門將鍾凱文。最終雙方都未能再增添紀錄，以1比1握手言和。