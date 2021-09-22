菁英盃　東方龍獅U22再發圍　王力威：感謝教練信任

周三（22日）晚上演的菁英盃「傑東大戰」中，一度落後的東方龍獅，靠王力威（Naveed）下半場攻入關鍵入球，以1比1逼和強敵傑志。算上首戰面對標準流浪一戰有孫銘謙取得入球，今季銳意年輕化的東方龍獅，開季兩戰都有U22年輕球員取得入球，今場有所斬獲的Naveed，則不忘感謝教練團對其的信任。

「可以攻入個人今季第一球，仲要係喺面對傑志嘅比賽入波，令我非常開心。」今場東方的入球功臣Naveed賽後難掩喜悅之情。面對強敵傑志，東方今仗除了有中場米基爾頻頻為傑志製造險情之外，分別出任左右翼的Naveed和伍家揚，亦為球隊創造出不少攻勢。下半場兩位U22小將非常爭氣，成功合力炮製關鍵入球，伍家揚右路用速度擺脫傑志守將後，落底傳中，由門前的Naveed完成最後一擊，為球隊追平比數。

上季已為東方在港超聯賽場有所斬獲的Naveed，今季極力希望繼續進步，但季初卻多次受傷病困擾，影響了自己的備戰進度，早前又在訓練期間撞傷鼻樑：「雖然整傷咗嗰鼻，但教練都好信任我，肯畀我機會落場比賽，好多謝佢哋；今個賽季流流長，尤其『菁英盃』對年輕球員好重要，我哋需要透過比賽攞經驗，證明畀教練睇我哋可以喺港超聯立足。」這位21歲的年輕翼鋒，比賽尾段一度抽筋，他承認自己的體能狀態仍有待提高，希望日後可以為球隊踢足90分鐘。