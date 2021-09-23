冇C朗唔識入波　曼聯27次攻門照出局

周四(23日)凌晨英聯盃第3圈賽事，曼聯4日內第2度大戰韋斯咸，兩隊今場都幾乎派出全後備陣容出戰，不過「紅魔鬼」喺C朗拿度休戰下所受影響似乎更大，全場27次攻門都換唔到1個入波，最終喺主場以0比1飲恨。

曼聯同韋斯咸今場大變陣，4日前嘅22個正選只係得番韋斯咸前鋒查洛保雲在陣，曼聯就用安東尼馬迪爾、查頓辛祖同連格組成「三叉戟」，C朗獲休息連大軍名單都冇份入選。比賽早段韋斯咸反客為主，9分鐘就由蘭仙尼接應賴恩費特歷斯底線傳中打開紀錄。

曼聯失守後開始採取主動，不過C朗缺陣令進攻欠缺重心，雖然大量控球但製造唔到具威脅攻門，就算下半場先後換入格連活特同般奴費南迪斯望收復失地，一樣都係隔靴搔癢，全場27次攻門只有6次命中目標，最重要嘅入球更加係0，最終以0比1輸波出局。

「紅魔鬼」領隊蘇斯克查賽後表示：「缺少入球、入局慢係球隊要改善嘅問題，韋斯咸入波後我哋一直控制戰局，27次射門見到球員嘅決心，我哋想晉級亦都盡咗力，但球季流流長，未來仲有好多重要嘅賽事等緊我哋。」英聯盃第4圈抽籤亦都出爐，韋斯咸淘汰曼聯之後，將會主場迎戰曼城，將會係第4圈嘅焦點大戰。

●英聯盃第4圈抽籤

車路士 Vs 修咸頓

阿仙奴 Vs 列斯聯

韋斯咸 Vs 曼城

般尼 Vs 熱刺

昆士柏流浪 Vs 新特蘭

普雷斯頓 Vs 利物浦

李斯特城 Vs 白禮頓

史篤城 Vs 賓福特

(前者主場)