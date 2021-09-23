皇馬狂勝6比1　賓施馬勁破C朗美斯紀錄！

過去10年西甲都係美斯同C朗拿度威晒，不過賓施馬就用入波話畀全世界知，佢一樣可以交出「球王級」數據！皇家馬德里周四(23日)凌晨西甲，主場出擊以6比1狂數馬略卡，狀態大勇嘅賓施馬再交出2入波同2助攻，開季6輪直接間接製造15個入球，打破美斯同C朗嘅入球紀錄！

皇馬今仗踢得極爽，開波3分鐘賓施馬就藉馬略卡後防失誤單刀射入，馬高阿辛斯奧24分鐘執雞射成2比0，1分鐘後馬略卡由李康仁破蛋，但29分鐘賓施馬又助攻馬高阿辛斯奧射成3比1。換邊後皇馬大開殺戒，55分鐘賓施馬再助攻馬高阿辛斯奧演成「帽子戲法」，呢位法國前鋒78分鐘亦攻入個人第2球，最後階段艾斯高亦入波埋齋，皇馬輕鬆大勝6比1完場。

33歲嘅賓施馬今季狀態巔峰，今季6場西甲有8個入波同7次助攻，包辦射手榜同助攻榜No.1位置。聯賽頭6輪製造15個入波，亦打破21世紀西甲紀錄，C朗喺14/15球季曾經開季頭6輪製造14球(13入波+1助攻)，美斯亦喺11/12球季頭6場製造13球(8入波+5助攻)，賓施馬今次超越兩大球王，認真犀利。