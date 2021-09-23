祖記靠後衞絕殺對手　聯賽終於開齋

周四(23日)凌晨意甲，祖雲達斯作客以3比2反勝史柏斯亞，今季踢咗5場聯賽，終於首嘗勝果。祖記今場即使對住弱隊史柏斯亞，但仍然陷於苦戰，最後要靠中堅馬菲斯迪歷特入波，先至驚險全取3分，恐怕教練阿里基仲要花一段時間，先至可以重建好球隊。

祖雲達斯喺28分鐘由摩斯堅恩勁射入網，打開紀錄，但只係開心咗5分鐘，就被史柏斯亞翼鋒格耶斯射破大門扳平。換邊後冇耐，史柏斯亞打反擊，由19歲小將安特斯迪射成2比1反超前。

幸好祖雲達斯嘅意大利新「金童」費達歷高基艾沙及時發威，佢喺前場角球旗位置搶到波之後，再策動攻勢，跟住自己射入扳平2比2。踢到72分鐘，祖雲達斯利用角球攻勢，混戰之中由馬菲斯迪歷特射入，反勝3比2。

雖然祖雲達斯全取3分，但防線表現仍然不穩，今季5場聯賽已經失8球，相比起阿里基首度執教祖記時期，曾於2015/16年球季創下38場聯賽只失20球嘅輝煌表現，相差甚遠。

另外，AC米蘭憑後備上陣嘅左閘迪奧靴南迪斯助攻巴謙戴亞斯入波，加上自己亦入1球，主場以2比0擊敗威尼斯。