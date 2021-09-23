摩連奴發火！羅馬擺大個頭博反彈

周五(24日)凌晨意甲壓軸尾場，羅馬主場迎戰烏甸尼斯。雙方均在上輪遭逢今季首度輸波，但以羅馬主帥摩連奴唔衰得嘅個性，預計今仗會反彈，加上近年交手食住烏甸，讓一球照捧上盤。（Now 638周五凌晨2時45分直播）

羅馬上輪爆冷以2比3輸畀維羅納，唔單止打斷聯賽連盃賽6連勝走勢，亦係「寸王」摩連奴接手後首次喺正式賽事輸波，賽後佢坦言維羅納反搶強度更勝一籌，係輸波關鍵原因。雖然「寸王」執教羅馬後，忽然變得謙虛，早前6連勝時話黑暗時刻肯定會來，但佢又點會服輸，吸取教訓後一定博反彈。

值得一提嘅，係摩連奴一改以往保守風格，近7仗正式賽事場場有波入，總共入咗21粒，充滿娛樂性。唔單止箭頭譚美阿巴謙、米希達利恩已開齋，連後備前鋒艾沙拉維亦屢有斬獲，中場羅倫素柏歷堅尼佔咗6球，有傳呢位隊長快將同球隊續約，有助穩定軍心。

烏甸尼斯遇強冇運行

另一邊廂，烏甸雖然頭4輪取得2勝1和1負，但所贏嘅只係弱旅威尼斯同史柏斯亞，打和處於低潮嘅祖雲達斯，上輪遇拿玻里即慘吞4蛋，實力上明顯與強隊有一段距離，咁樣大敗難免被打窒道氣。翻查紀錄，雙方近5次正面交鋒，羅馬取得4勝1負，擺明格食格，新敗後更想踢爭氣波，上盤有計。

直播表

周五0:30am 意甲 拖連奴Vs拉素

Now 638

周五0:30am 意甲 森多利亞Vs拿玻里

Now 639

周五 1:30am 西甲 CF格蘭納達Vs皇家蘇斯達

Now 632

周五1:30am 西甲 奧沙辛拿Vs貝迪斯

Now 633

周五2:45am 意甲 羅馬Vs烏甸尼斯

Now 638

周五2:45am 蘇聯盃 些路迪Vs拉夫流浪

Now 639

周五4:00am 西甲 卡迪斯Vs巴塞隆拿

Now 632、611