東奧相片展開幕　總有一張感動你

為表揚香港運動員在東京奧運及殘奧運的拚搏精神，港鐵今日起至10月24日於香港站及奧運站舉辦「東奧『動』人時刻」相片展覽。5位香港運動員包括：蘇慧音、程小雅、朱文佳、王婷莛及何宛淇，周四（23日）出席開幕儀式，和市民分享東京奧運的難忘時刻。

香港今年首次直播殘奧運，令市民有機會認識一班香港殘疾人運動員，東京殘奧運硬地滾球BC3級雙人賽第4名何宛淇對此覺得開心又感動：「原本以為直播會帶來一點壓力，但市民反應都很正面，他們會在社交平台對我說：『無論你們有沒有獎牌，我們都會支持。因為你們是香港人，我們一條心、一起努力。』，這些鼓勵說話都令我很窩心。」

歷史性為香港贏得殘奧運羽毛球銀牌的朱文佳，2017年才成為全職運動員，他感恩這4年的努力未有白費：「決賽當日，大會介紹球員時，我望著自己的名字，覺得很感動。上屆殘奧，我還是一個普通市民，今次我能夠代表香港，走到最後，證明了自己的努力。」何宛淇及朱文佳下個目標是在亞殘運力爭佳績，他們期望政府及體院未來可以投放更多資源給殘疾人運動員，特別是在出國比賽的支援及薪酬方面，逐步追上健全運動員。

香港競步天后程小雅今夏圓夢登上奧運舞台，她表示，當日雖然遠在北海道比賽，但竟然有一名香港人為她打氣，令她相當感動，她很想向這名市民親口道謝：「比賽期間我聽到一個女人大叫：『Jessica加油，香港加油！』，那一刻不禁全身『起雞皮』，全靠她這句令我在炎熱天氣下盡力走快一點。我會將這句說話永遠記住心裡，所以好想知道她是誰。」「小雅」透露，由於短期內未有比賽，最近她積極練跑，備戰渣打馬拉松半馬賽事，她笑說：「好想知道自己跑會不會快過走路！」

至於東京奧運勇奪女子乒乓球團體銅牌的蘇慧音，因傷缺席9月28日至10月5日舉行的多哈亞錦賽，她表示，「目前康復中，預計十月會恢復訓練，準備11月世錦賽。」

港鐵公司主席歐陽伯權同日宣布，向東京奧運及殘奧運獎牌運動員頒發「終身任搭港鐵車票」，有份參賽的香港運動員亦獲得一年免費車票。