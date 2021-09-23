只能活一隊！建龍飛馬遇飛鷹　南青撼遊協　

男子高級組銀牌今晚（23日）在修頓場館重燃戰火。頭場由崇德飛鷹對建龍飛馬，前者僅得8人輪換，如何保留體力，及避免陷入犯規麻煩？後者剛升班，就受到「Big 4」的震撼教育，又能否加速磨合？同日尾場，還有遊協對南青，兩隊均有外援坐陣，加拿大籍中鋒Chris McLaughlin上場更搶盡風頭，有望帶領南青摘下首勝。

銀牌開季兩周，除了衛冕的南華和滿貫，8支球隊悉數登場。其中，崇德飛鷹、建龍飛馬、遊協和南青跌落負方組，是「絕地復活」，保住爭標的一線希望，還是淘汰出局，就看今晚兩場賽事。

月初揭幕戰，崇德飛鷹因奧斯汀未「打齊兩針」，何權晉不幸遇上交通意外，尚在留院，鍾俊昇首節扭傷右腳，大部分時間僅得7人應戰。不過，憑著蘇志樂在上半場獨攬20分，彭懿葭捍衛內線，仍能一路咬緊比數，最終在體力下滑，及陷入「foul trouble」下，以68：77惜負「齊陣」的安保漢友。蘇志樂坦言，7、8人輪換的情況，預計持續到銀牌完結，如此一來，如何在攻守強度、體力及犯規次數間，取得一個平衡，勢成關鍵。

至於建龍飛馬，剛升班就遇到「Big 4」的東方龍獅，無論牌面、經驗均有不及，以52：97慘敗。從遊協來投的馮嘉豪，期望一眾小將藉著這場「震撼教育」，體驗甲一強度：「我一直想他們感受一下，在大場打高強度賽事。升班隊被『大炒』是常事，重要的是怎樣調整，相信年輕人覺得輸得『肉酸』，會加緊練習的。」與崇德飛鷹一樣，建龍飛馬亦因部分球員尚未接種兩劑疫苗，僅得9至10人作賽，馮嘉豪預計會有一番激戰。

尾場輪到遊協和南青登場。南青上場面對康仁福建，加拿大籍中鋒Chris McLaughlin統治內線，轟進全場最高的29分，小將蘇柏軒、陳怡富也打出驚喜，第三節更用緊迫防守，令對手僅得3分，惟未能延續氣勢，以6分之差落敗。相隔1周回歸修頓，球隊固然應該擅用籃底優勢，其他隊友也要挺身而出，特別是在關鍵時刻分擔攻守壓力，以避免Chris McLaughlin再次「犯滿畢業」。

而「大換血」的遊協，除了錢嘉豪和蔡鴻興 ，其餘9人都是新兵，包括6尺6寸的美國外援米高尼利斯，上場對陣「黃金戰士」永倫，明顯有待磨合，出現不少失誤，以72：102大敗。

教練李嘉耀坦言，陣中缺乏星級球員，挑戰頗大，目標是在聯賽護級，銀牌則是試煉。不過，遊協若想延續這場試練，在聯賽前累積足夠經驗，面對南青，還須有超水準發揮。雙方勝方，將於10月5日迎戰南華和安保漢友之間的負方，競逐出線機會。

今日賽程

時間：

7:00PM 崇德飛鷹vs建龍飛馬

8:40PM 遊協vs南青

地點：灣仔修頓場館

票價：50元（正價）、30元（學生及長者）