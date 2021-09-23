香港隊　非勝不可！女足鬥菲律賓爭出線

香港女子足球代表隊將於周五（24日）傍晚6時，在烏茲別克塔什干出戰「女子亞洲盃」外圍賽，對陣菲律賓。若要晉級，港隊今仗非勝不可。隊長鍾貝琪（阿K）鼓勵隊友要盡力踢出部署，「一人走多步」，希望為香港球迷帶來捷報。

香港女子隊自2003年後一直緣絕「女子亞洲盃」決賽周，今次外圍賽抽到「好籤」被編入與菲律賓和尼泊爾同組，晉級相對過往容易。周二（21日）首仗港隊成功守和尼泊爾0比0，若要晉級今仗對菲律賓非勝不可。

主教練列卡度（Rambo）坦言滿意上場球員表現，尤其後防和門將發揮出色。然而，他認為球隊在處理最後一腳傳球和走位上仍有改善空間。他指出，今場對手擁有入籍球員，其在進攻層面具一定侵略性，尤其港隊今場將要面對更多「身後波」，必須加以防範。Rambo明言，球隊今場要團結，皆因若要晉級，前面只有「贏波」一個選項，球隊今場必須創造更多機會，並踢得更加進取。

上場戰和尼泊爾一仗戴上隊長臂章的鍾貝琪表示，感謝教練和隊友向她投下信任一票，成為港隊隊長令其自覺肩負起更大責任，踢起來更有拚勁：「以往我哋依賴陳詠詩同啲師姐提場，但今次由我暫代呢個角色，除咗要做好自己之外，更要鼓勵其他年青球員，少啲埋怨，希望佢哋可以放鬆啲踢。」「阿K」又預料，今仗菲律賓的球員比己方高大、硬朗和更好體能，中後場亦會大受壓力，但她相信，只要做足本份和教練部署，定能取得滿意的結果：「最後一場希望每位球員、教練上上下下都多啲鼓勵同提場，一人走多步，相信士氣可以換嚟好成績！」