【羅比堅尼】車路士王者氣勢蓋曼城

我認為今場賽事是今季兩支英超冠軍頂頭大熱球隊的對碰。兩軍誓要把握機會一挫對手銳氣，故筆者十分期待這場賽事的來臨。

有趣的是雙方的進攻體系南轅北轍。車路士陣中擁有一位傳統的9號中鋒球員盧卡古，相反曼城則偏好以費倫托利斯出任偽9號位中鋒位置，可惜的是，費倫托利斯不是一位能夠在前場領軍的正式中鋒球員呢！

坦白說，車路士的進攻體系較為討好，事關他們陣中擁有世界上其中一位最佳前鋒盧卡古。而且，車路士在最近的對賽成績都佔優，上次雙方碰頭便是舉世矚目的歐聯決賽大戰了。雖然我不認為該場敗仗會影響到曼城的球員，但對哥迪奧拿來說，或許留下了一定的心理陰影。

究竟哪一位球員會成為今場賽事的關鍵人物呢？我相信盧卡古有能力為缺少了拿樸迪及史東斯的曼城後防帶來威脅，不過曼城陣中仍然擁有基亞利殊及奇雲迪布尼等世界級球員坐陣，攻力毋庸置疑。

那麼今場賽事哪一隊可以力壓對手呢？我認為近況大勇的車路士始終略勝一籌，加上攻守體系較為完整，預計他們今仗可於主場挫曼城，盡顯王者氣勢。