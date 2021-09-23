巴塞嚴重「傷鋒」　迪比獨力難支

西甲周中快車壓軸之戰，卡迪斯主場對巴塞隆拿，表面上雙方實力有明顯距離，但係巴塞隆拿受「大傷鋒」問題困擾，多位鋒線球員養傷，要入波並唔容易。卡迪斯自知無力同對手硬碰，預料今場會屯重兵防守，博取1分，可熱捧中位數3.5球嘅入球細。（Now 632及611周五凌晨4時直播）

巴塞隆拿今季因為財困，被逼放棄兩位星級射手美斯、基沙文，屋漏偏逢連夜雨，新加盟嘅阿根廷前鋒阿古路開季前已經受傷長抖，另外3位進攻球員安素法迪、奧士文尼迪比利、巴夫韋迪養傷，單靠迪比攻堅，無疑係獨力難支。

改用高波效果成疑

上場巴塞喺西甲對CF格蘭納達，教練朗奴高文被逼用18歲小將迪美亞擔任正選右翼，最後更加要踢到90分鐘，先至靠中堅朗奴阿拿奧祖入波，以1比1逼和CF格蘭納達，可見「傷鋒」問題有幾咁攞命。

因此，賽前朗奴高文「吹風」，話打算用多啲高波，交畀新簽嘅高大前鋒盧克迪莊頂頭槌。然而，呢招對傳統以地波推進嘅巴塞嚟講係格格不入，一時三刻恐怕發揮唔到威力，隨時令進攻更加老鼠拉龜。

至於卡迪斯上場擊敗切爾達，終於打開今季聯賽勝利之門，有助提升士氣，面對陷入低潮嘅巴塞隆拿，未必會太輸蝕。事實上，卡迪斯可以話係一支「神奇球隊」，佢哋上季聯賽兩鬥巴塞，竟然取得1勝1和，證明教練艾華路戴亞斯對於防範巴塞攻勢，有一定心得，更何況巴塞現時人腳不整，卡迪斯好大機會以穩守踢法搶到分。