亞協盃　遠征烏茲別克　陳曉明：輸贏要踢過先知

「亞協盃」周三（22日）決出跨區附加賽4強勝方，一如賽前所料，烏茲別克代表拿薩夫實力更勝一籌，並以6比0大炒印度球隊莫亨巴根，將會在跨區決賽與港超球隊理文交鋒。密切關注對手動向的理文主教練陳曉明，承認與拿薩夫的大戰會是一場硬仗，但強調已經有所準備。

拿薩夫本來可以2020年烏茲別克頂級聯賽亞軍身分，取得亞冠盃附加賽資格，卻因球會牌照問題，最終只能「降格」征戰亞協盃，今場跨區附加賽4強的出色表現，亦力證球隊的超班實力。透過轉播觀看了今場比賽的理文主教練陳曉明，表示對拿薩夫的表現不感意外，形容對手實力強勁屬預期之內：「佢哋踢法係好機動，球員有好多跑動，踢得好直接，呢啲都係預期之內；坦白講對手實力係勁，但足球就係要踢過先知，我哋都有自己相對嘅部署。」他認為香港球隊過往有不少面對實力較強外敵的經驗，相信加上外援助拳，理文屆時面對拿薩夫時，戰況應該不至於像跨區附加賽4強戰這樣一面倒。

疫情下，外出征戰的交通安排亦成為香港球隊的一大難題，香港女子足球代表隊為遠赴烏茲別克出戰「女子亞洲盃」外圍賽，途中曾於南韓轉機，「曉明Sir」透露理文亦會選擇相同路徑前往當地，惟比賽地點與烏茲別克首都仍有段距離，球隊乘飛機抵達烏茲別克首都塔什干後，需再轉乘火車前往比賽場地所屬城市卡爾希，預計整個路程需時約2日，對於這次「長征」一般的旅途，「曉明Sir」表示：「無辦法，呢個就係我哋踢少一場所要面對的不利因素。」理文暫定於10月中啟程，惟實際日期，仍需與香港足總方面溝通後再作決定。