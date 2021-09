21歲外流未驚過　金旻奎離鄉來港尋突破

21歲時的你在做甚麼?或者正為未明朗的前景而感到惆悵。然而今集《新兵登場》主角、效力標準流浪的南韓後衞金旻奎(Minkyu),年紀輕輕便敢於隻身赴一處陌生的地方,探索一條從未踏足的道路。

圖/文:黃雋謙

「Are you Kim Min-kyu? I would like to interview you.」記者當日透過WhatsApp邀請Minkyu做訪問,在相約時間和地點期間,每個訊息他都在數分鐘內回覆,像是機不離手,如普遍年輕人般頻繁地檢查社交媒體新動態。結果他很快便答允受訪,這也大概讓記者感覺到,Minkyu是一位爽快的韓國青年。

還記得訪談當天正值流浪季前操練,記者在九龍灣公園球場外等候他,Minkyu步出更衣室一刻穿着運動服,還在弄額前的瀏海,用夾雜韓式口音的英語向記者問好。正當記者打算立即帶他到訪問場地時,他臉帶靦腆的道:「可以先回宿舍更衣嗎?」流露出一貫韓國人不論男女貪靚的一面。

途中Minkyu向記者交代了自己的背景,他出生自南韓忠清南道、距離首爾1小時車程的天安市。自12歲開始踢足球的他,在低組別球會青年軍成長,直至17歲升讀全州大學並踏進成年賽場。後來轉投專門推動小將外流的FC Avenir,Minkyu得到赴港征戰的機會。「年初凱景邀請我加盟,我當然有感到憂慮,畢竟要去一個完全陌生的地方,但我仍然鼓起勇氣前來,因為我一直準備就緒,等待機會的到來。」他用不太流利的英語,一字一句地說出來。

聊着聊着,我們好不容易找到一間茶餐廳坐下,傾聽他的故事。Minkyu翻了又翻那中英對照的餐牌,良久未能選出想點的菜,待記者一問究竟時,他才摸着後腦地說:「我看不懂上面寫的內容。」別怕,作為「00後」的他隨即拿起電話,開啟那慣用的翻譯軟件,像平時跟流浪職球員溝通的方式一樣,把「洋蔥豬扒飯」、「叉燒煎蛋飯」等菜式名也通通譯過來,最後他選到了,「我要這個吧!」他用手指點着「黑椒牛扒飯」並說。

用餐之際,他述說着自己的經歷。年幼時雖曾去過歐洲參加高中比賽,但實質在國外生活卻是人生初體驗。Minkyu承認,來港之初對這裏很多事物也感到新奇,當然對某些事也感「水土不服」。「初來甫到我發覺香港人說話音量很大,甚至好像在吵架;而且有些地方不太整潔,有時更會見到老鼠,這是令我十分震撼!」

疫情關係,兩地來回成本提高,自4月來港後就沒有回過南韓,他亦沒有打算回去。自甲組球季完結後,他繼續留港尋找機會,曾隨東方龍獅操練,經介紹下得到流浪賞識,正式展開其職業生涯。因為他獨個兒來港,在經理人安排下,他認識了效力理文的金承龍和傑志的朴俊炯,閑時只有跟隨兩位大哥哥出外消遣,間中亦會跟隨流浪職球員「遊船河」。他說自己很享受流浪滿布年輕球員的氣氛,球隊的教練和管理層亦很照顧他,他想要用表現回報隊友。

問到21歲的他,可曾為久別家園而感到思鄉,他這樣回答:「Never!我想延續我的挑戰,儘管在香港有時會遇上困難,但我也不會後悔。」雖不諳英語,語言障礙卻未阻Minkyu的自信洋溢,「我從未感到害怕,想在港超征戰,證明自己有能力。」

「呼⋯⋯呼⋯⋯」Minkyu把最後一口檸茶也吸光了,杯裏只剩下冰。突然電話響起,他的語氣變得認真,並用韓文與話筒中的人溝通,記者隱約聽到對方的聲音像一位中年婦人,大概是他的母親吧。這才令我意識到,坐在對面的是一位比記者還要年輕的韓國少年,但他敢於獨身一人出國挑戰自我的勇氣,早已蓋過他臉上的稚氣。

訪問來到尾聲,我們結帳後走到附近的草坪進行拍攝。Minkyu把玩着皮球,甚麼姿勢他都願擺,唯獨叫他向鏡頭微笑,他竟忍俊不禁,似乎青澀的他還未習慣在鎂光燈下獻技。訪問當日氣溫高達34度,他在鏡頭前揮灑汗水,縱使酷熱難耐,也不及他心中那一團火燒得熾熱。

金旻奎Profile

出生日期:2000年7月7日(21歲)

國籍:南韓

位置:中堅、左右後衞、防中

球衣號碼:4

現效力球隊:標準流浪

曾效力球隊:全州大學、FC Avenir、凱景