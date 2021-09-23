21歲外流未驚過　金旻奎離鄉來港尋突破

21歲時的你在做甚麼？或者正為未明朗的前景而感到惆悵。然而今集《新兵登場》主角、效力標準流浪的南韓後衞金旻奎（Minkyu），年紀輕輕便敢於隻身赴一處陌生的地方，探索一條從未踏足的道路。

圖/文：黃雋謙

「Are you Kim Min-kyu? I would like to interview you.」記者當日透過WhatsApp邀請Minkyu做訪問，在相約時間和地點期間，每個訊息他都在數分鐘內回覆，像是機不離手，如普遍年輕人般頻繁地檢查社交媒體新動態。結果他很快便答允受訪，這也大概讓記者感覺到，Minkyu是一位爽快的韓國青年。

還記得訪談當天正值流浪季前操練，記者在九龍灣公園球場外等候他，Minkyu步出更衣室一刻穿着運動服，還在弄額前的瀏海，用夾雜韓式口音的英語向記者問好。正當記者打算立即帶他到訪問場地時，他臉帶靦腆的道：「可以先回宿舍更衣嗎？」流露出一貫韓國人不論男女貪靚的一面。

途中Minkyu向記者交代了自己的背景，他出生自南韓忠清南道、距離首爾1小時車程的天安市。自12歲開始踢足球的他，在低組別球會青年軍成長，直至17歲升讀全州大學並踏進成年賽場。後來轉投專門推動小將外流的FC Avenir，Minkyu得到赴港征戰的機會。「年初凱景邀請我加盟，我當然有感到憂慮，畢竟要去一個完全陌生的地方，但我仍然鼓起勇氣前來，因為我一直準備就緒，等待機會的到來。」他用不太流利的英語，一字一句地說出來。

聊着聊着，我們好不容易找到一間茶餐廳坐下，傾聽他的故事。Minkyu翻了又翻那中英對照的餐牌，良久未能選出想點的菜，待記者一問究竟時，他才摸着後腦地說：「我看不懂上面寫的內容。」別怕，作為「00後」的他隨即拿起電話，開啟那慣用的翻譯軟件，像平時跟流浪職球員溝通的方式一樣，把「洋蔥豬扒飯」、「叉燒煎蛋飯」等菜式名也通通譯過來，最後他選到了，「我要這個吧！」他用手指點着「黑椒牛扒飯」並說。

用餐之際，他述說着自己的經歷。年幼時雖曾去過歐洲參加高中比賽，但實質在國外生活卻是人生初體驗。Minkyu承認，來港之初對這裏很多事物也感到新奇，當然對某些事也感「水土不服」。「初來甫到我發覺香港人說話音量很大，甚至好像在吵架；而且有些地方不太整潔，有時更會見到老鼠，這是令我十分震撼！」

疫情關係，兩地來回成本提高，自4月來港後就沒有回過南韓，他亦沒有打算回去。自甲組球季完結後，他繼續留港尋找機會，曾隨東方龍獅操練，經介紹下得到流浪賞識，正式展開其職業生涯。因為他獨個兒來港，在經理人安排下，他認識了效力理文的金承龍和傑志的朴俊炯，閑時只有跟隨兩位大哥哥出外消遣，間中亦會跟隨流浪職球員「遊船河」。他說自己很享受流浪滿布年輕球員的氣氛，球隊的教練和管理層亦很照顧他，他想要用表現回報隊友。

問到21歲的他，可曾為久別家園而感到思鄉，他這樣回答：「Never！我想延續我的挑戰，儘管在香港有時會遇上困難，但我也不會後悔。」雖不諳英語，語言障礙卻未阻Minkyu的自信洋溢，「我從未感到害怕，想在港超征戰，證明自己有能力。」

「呼⋯⋯呼⋯⋯」Minkyu把最後一口檸茶也吸光了，杯裏只剩下冰。突然電話響起，他的語氣變得認真，並用韓文與話筒中的人溝通，記者隱約聽到對方的聲音像一位中年婦人，大概是他的母親吧。這才令我意識到，坐在對面的是一位比記者還要年輕的韓國少年，但他敢於獨身一人出國挑戰自我的勇氣，早已蓋過他臉上的稚氣。

訪問來到尾聲，我們結帳後走到附近的草坪進行拍攝。Minkyu把玩着皮球，甚麼姿勢他都願擺，唯獨叫他向鏡頭微笑，他竟忍俊不禁，似乎青澀的他還未習慣在鎂光燈下獻技。訪問當日氣溫高達34度，他在鏡頭前揮灑汗水，縱使酷熱難耐，也不及他心中那一團火燒得熾熱。

金旻奎Profile

出生日期：2000年7月7日（21歲）

國籍：南韓

位置：中堅、左右後衞、防中

球衣號碼：4

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：全州大學、FC Avenir、凱景