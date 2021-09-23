崇德飛鷹險勝建龍飛馬成功「復活」

男子高級組銀牌賽負方組賽事周四（23日）晚假灣仔修頓室內場上演，崇德飛鷹與建龍飛馬合演三分大戰，最終飛鷹以88：86險勝，成功「復活」。

首節建龍飛馬頻頻快攻得手，憑邱廣華單節7分，加上韓天次兩球三分球，以22：17領先。第二節兩隊進入三分大戰，飛鷹由陸子軒、呂銘彥及麥嘉榮轟入外線得分，建龍則有馮嘉豪「hot handf」，命中3球三分，反超前至35：34，惟尾段控衛李旭川扭傷離場，飛鷹把握機會拉開至47：41完半場。

換邊後，建龍一度憑馮嘉豪兩個三分，追至57：57平手，但飛鷹亦有呂銘彥外線爆發，轟入3球三分，單節11分，助飛鷹以66：62繼續領先。

最後一節，馮嘉豪博得「4分打」追至66：68，這是他今場第7球三分，掀起全場高潮。不過，飛鷹亦有蘇志樂挺身而出，兩度博得「and 1」，加上一記三分，單節轟入11分，助球隊拉開至83：70。建龍在最後2分鐘一度追至落後2分，但未能逆轉敗局，以86：88告負。

完場一刻，飛鷹眾將振臂高呼，表現激動，今場命中5球三分、收穫19分的呂銘彥表示：「我們真的很想贏！前兩季都是一場收工，今次終於可以突破第一輪。」奧斯汀缺陣下，飛鷹眾將打得格外落力，呂銘彥說：「我們都想爭一口氣，證明本地球員都打得唔差。」崇德飛鷹下場賽事於10月5日舉行，呂銘彥直言球隊尚有很大進步空間，需要加強溝通。