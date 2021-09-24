巴塞隆拿又失分　朗奴高文被逐等炒魷

近期水深火熱嘅巴塞隆拿，周五(24日)凌晨西甲再食悶棍，作客弱旅卡迪斯被悶和0比0，中場法蘭基迪莊同教練朗奴高文更齊齊被逐離場，開季5輪只入8球嘅成績亦係球隊18年來最差紀錄。西班牙媒體指朗奴高文同會長拉波塔關係決裂，換帥只係時間問題。

巴塞隆拿上場同CF格蘭納達打和後，進攻板斧受到猛烈批評，今仗作客卡迪斯同樣靠迪比單打獨鬥，全場得6次射門仲少過主隊。賽事關鍵係下半場65分鐘，法蘭基迪莊鏟跌對手兩黃被逐，巴塞隆拿踢少個更加無力入波，朗奴高文完場前更因為投訴過激被趕埋出場，面臨2場停賽處分。

連埋歐聯在內巴塞隆拿已經連續3場不勝，西甲前5輪入8球嘅疲弱鋒力，更加係自2003/04球季(5球)後最差，朗奴高文賽後表示：「大家要睇球隊嘅表現、態度同決心，我唔想分析我個人嘅問題，會長如果想同我傾，我哋會搵時間傾。」

多間西班牙媒體報道，朗奴高文賽前記招選擇讀聲明而唔答問題，做法引嚟會長拉波塔不滿，雖然巴塞隆拿換帥將要支付1,000萬歐元賠償金，但如果球隊成績繼續沉淪，拉波塔亦唔會坐視不理。巴塞隆拿周日(26日)又會主場對利雲特，如果再有任何差遲，朗奴高文停賽後可能連份工都冇埋。