菁英盃　晉峰登場惡鬥冠忠南區

「菁英盃」周六（25日）先後上演兩場激戰，頭場冠忠南區將會於大埔運動場面對晉峰，兩軍上季鬥到難分難解，今場必定再有惡鬥；尾場港超新軍港會相隔4年重返旺角大球場，硬撼強敵理文，雙方為爭取3分定全力以赴。

上場面對港會賽前被看高一線的冠忠南區，靠杜度臨完場前頭槌絕殺，才最終鎖定2比1勝局，過程頗為驚險，但主教練列文認為無論如何，勝果比一切重要：「開季第一場贏波對球隊嘅士氣非常重要，上場波印證咗我賽前所講，今季唔會有易踢嘅比賽。」列文表示為應對晉峰的鮮明踢法，已有相應部署，季初波亦會專注做好自己，進一步改善球隊踢法。

多位南區新兵上仗都交出個人「地標戰」，除了贏波功臣杜度之外，為夏志明助攻的簡嘉亨，表現亦令人印象深刻，這位U22年輕翼鋒自我要求甚高，認為表現有待改善：「首戰交出助攻係開心嘅，但其實我仲錯失咗一次入波好機會，如果入埋就完美啦。」他希望能夠把握上陣機會，提升自己比賽狀態，為球隊再作貢獻。

晉峰主教練艾斯達維、翼鋒費利浦薩，加上一對後衞曾仲楠及艾拔簡奴需要停賽，今仗暫代領軍的總教練何信賢坦言對部署有一定影響：「我哋焗住要用全新中堅組合，暫時球隊仲試緊唔同可能性，應該會用新球員或者後生仔，落到場要睇下佢哋信心啦。」上季5鬥南區取得2勝1和2負不俗成績，「何Sir」有信心應付對方的高空轟炸，望開季能保持不敗。

小將邵昀俊（Michael）今季新加盟晉峰，他表示隊中有不少年青球員，因此大家磨合得不錯，希望在「菁英盃」盡量幫助球隊：「教練想我做番平時擅長嘅嘢，喺中埸做多啲破壞工作，自己都好想幫球隊減低失球數字。」Michael坦言今仗對手南區擅長高空球，惟球隊亦有針對性戰術及部署，相信可在防守上交出好表現。