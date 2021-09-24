菁英盃　港會理文大演攻防戰

「菁英盃」周六（25日）先後上演兩場激戰，頭場冠忠南區將會於大埔運動場面對晉峰，兩軍上季鬥到難分難解，今場必定再有惡鬥；尾場港超新軍港會相隔4年重返旺角大球場，硬撼強敵理文，雙方為爭取3分定全力以赴。

港會在重返頂級賽事首戰，一度靠羅賓士高開局的入球領先，雖然最終僅敗冠忠南區，但已證明球隊有能力為港超對手製造麻煩，惟該名比賽中後段領紅的入球功臣，今場要坐波監，主教練東尼咸美頓承認此子缺陣，難免對球隊造成影響，並強調陣中有足夠人腳頂替其位置。東尼咸美頓亦提到自己和球隊，仍需要適應升上港超所遇到的轉變，但相信大家團結一致必能戰勝困難。

年僅16歲的港會小將嚴天健（Lucas），對南區的比賽中於下半場後備上陣，更有過一次絕佳射門機會，這位剛由青年軍升上一隊的前鋒，直言「菁英盃」賽事與過往參與的青年聯賽有很大分別：「比賽體能要求好高，對抗嘅入肉程度同以前好唔同，完全冇停低唞氣嘅時間。」Lucas希望可以繼續努力，捉緊在「菁英盃」上陣的機會。

首戰以3比0擊敗傑志的理文，可謂是取得完美開局，球隊近日確認將於10月底作客烏茲別克出戰「亞協盃」跨區決賽，主教練陳曉明表示希望出發前，盡力在「菁英盃」賽場搶分：「今年每一個聯賽盃賽，我哋都會盡力爭勝；希望喺『亞協盃』之前一直保持好嘅走勢。」「曉明Sir」認為港會防守能力不俗，如何破防會是理文今場一大考驗，可幸主力鋒將金承龍已痊愈，可以隨時候命。

理文年輕攻擊手張憙延，今季將會最後一次以適齡球員身份出戰「菁英盃」，比起初出道，他認為現時自己已經不再怯場：「自己第4年踢『菁英盃』，已經唔緊張毫無壓力，可以放膽去踢。」此子上仗面對傑志一役表現活躍，但尾段多次出現抽筋情況，他承認自己體能有待提升，爭取踢足90分鐘。