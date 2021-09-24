香港隊　女足1比2憾負菲律賓宣告出局

香港女子足球代表隊周五（24日）在烏茲別克塔什干，出戰今屆「女子亞洲盃」外圍賽F組最後一場賽事，對陣菲律賓。港隊上半場先落後一球，雖然及後憑隊長鍾貝琪射入罰球追平，可惜末段被對手單刀攻入致勝球，最終惜負1比2無緣晉級。

香港女子隊周二（21日）首仗守和尼泊爾0比0，今仗面對國際排名比自己高8位的菲律賓，一定要贏波才可晉級。陣容不整的港隊，今場續以隊長鍾貝琪為首，與馬澤純、賀允同等守將組成防線，惟17分鐘便被對手打開缺口，菲律賓球員接應長傳施頂，收死門將吳卓蔚入網。具備身型、速度優勢的菲律賓上半場一直主導形勢，但港隊亦不乏攻門機會，42分鐘鍾貝琪傳中，曾麗薇跳頂攻門不果，伏兵遠柱的郭靖雯第一時間起腳射斜，半場港隊落後0比1。

換邊後，落後的港隊以胡樂琪換入李頴欣，希望扭轉局面。這個調動其後迅速湊效，61分鐘港隊前場博到罰球，鍾貝琪直射遠柱死角入網，追成1比1平手！港隊其後扳回不少形勢，梁匡蕎亦入替胡彩瑤，積極嘗試再次在前場博死球機會。然而面對速度更快、更硬朗的菲律賓，體能下降的港隊於87分鐘再告失守，對方的Chandler McDaniel突破越位，快放後射破吳卓蔚的「十指關」。最終香港隊以1比2不敵菲律賓，以2戰1和1負成績宣布出局。

今場司職中堅的賀允同賽後表示，雖然陣中很多球員經驗較淺，但落到球場都沒有怯場。她又認為球隊在攻守轉換時的反應有進步空間，在處理最後一腳上亦有待增強。

港隊今次派出的陣容缺少了常規主力，但這名外流蘇格蘭的後衞表示，這反而促進了隊內中層年齡球員的成長，令她們學習到如何承擔責任。她更讚揚這兩仗皆戴起隊長臂章的鍾貝琪十分稱職，她成功鼓勵隊中年輕球員，亦令士氣增強。

此外，據足總消息指，香港女子隊下周日（26日）下午將安排一場友誼賽，對手為孟加拉。