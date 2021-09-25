巴塞正式接洽馬天尼斯　亨利有望回歸

巴塞隆拿近期場內場外都陷入混亂，教練朗奴高文帥位岌岌可危。據足球網站《Goal》報道，巴塞隆拿已經正式同比利時足總接洽，將會聘請領隊馬天尼斯過檔，呢位西班牙籍教頭合約中有離隊條款，佢亦向足總表達想去巴塞嘅意願，預計下月歐國聯決賽後可以落實，而曾踢過巴塞嘅亨利，亦有望跟隨馬天尼斯去做助教。

西班牙媒體透露，馬天尼斯係巴塞會長拉波塔心目中嘅No.1人選，更勝球會傳奇沙維，球會近日已同比利時足總接洽，由於比利時下月將會出戰歐國聯決賽周，馬天尼斯希望可以完成賽事先至離隊，巴塞方面亦都同意呢個安排，如無意外換帥工作會喺10月國際賽期間進行，消息指巴塞只需向比利時足總支付150萬歐元解約費。

曾執教過史雲斯、韋根同愛華頓等球會嘅馬天尼斯，過去5年都執教比利時國家隊，佢喺國家隊嘅助教亨利，亦係巴塞傳奇前鋒，消息指如果馬天尼斯過檔，極可能會帶埋亨利一齊加盟擔任「盲公竹」，呢位法國射手喺2007至2010年間效力巴塞，贏過2次西甲冠軍同1次歐聯冠軍。

朗奴高文上場對卡迪斯嘅聯賽被逐，上訴亦被西班牙足總駁回，意味佢將停賽2場，10月份國際賽前嘅2場聯賽都唔能夠篤師，如果馬天尼斯完成歐國聯後上任，即係朗奴高文已經冇機會再領軍出戰西甲，周中歐聯作客賓菲加可能成為佢嘅「告別戰」。