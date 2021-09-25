C朗激情牽引全隊　曼聯搶攻大起維拉

周六(25日)晚英超早場有曼聯主場迎戰阿士東維拉，「紅魔」上輪英超反勝韋斯咸2比1，表現熱血，C朗又取得入球，勢必乘勝追擊再爭士哥，加上曼聯近4次聯賽對維拉都開總入球3球或以上，可博2.5球入球大。（Now 622周六晚7時30分直播）

C朗今季回巢曼聯，踢兩場英超已入3球，喺呢名葡萄牙球王帶動之下，隊友發揮都高咗一個層次；保羅普巴表現比以往穩定，英超已交出7次助攻，前鋒連格兩次後備上陣都有波入，難怪「紅魔」今季兩場英超主場已合共轟入9球，火力強橫。

上場英聯盃第3圈賽事，曼聯再鬥「錘仔幫」，兩隊都幾乎派出全後備陣容出戰，C朗得以休戰，最終「紅魔」雖然輸波，但今季球隊目標明顯係英超同歐聯，今場回師聯賽，C朗養精蓄銳出戰，隨時再發威取得士哥。

入得又失得捧大一流

維拉曾經以2比3不敵屈福特及慘吞車路士3蛋，但亦可以大勝愛華頓3比0，上場聯賽盃同有盧卡古助陣嘅車路士踢成各一平手，可惜射輸12碼，未能再晉一級。事實上，維拉進攻球員丹尼艾格斯、里安拜尼甚有質素，今場有力喺奧脫福球場取得入球，撐入球大啱數。