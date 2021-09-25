盧卡古托弗搏到盡　車仔踩油撞散曼城

周六(25日)晚英超重頭戲梗係「雙藍會」，榜首車路士主場迎戰上季盟主曼城。今仗名副其實係爭標前哨戰，由「魔獸」盧卡古率領嘅「車仔」弗到震，為甩開勁敵唔會手軟，況且主帥杜曹係曼城領隊哥迪奧拿剋星，自登陸英超後3次擊敗哥帥，挾聯賽開咧不敗強勢，唔怕同「藍月亮」鬥攻，平手盤不容錯過。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

車路士頭5輪聯賽取得4勝1和，唯一失分嗰場係打少個之下守和利物浦1比1。「車仔」今夏重金簽回箭頭盧卡古，搵到爭冠陣容最後一塊拼圖，「魔獸」唔單止回巢後4場聯賽入3粒，早前歐聯對辛尼特亦一箭定江山，佢嘅衝刺力可牽制對方多名後衞，為隊友製造更多空間，作用極大。單計聯賽，車路士已經有10名球員入過波，當中不乏堤亞高施華、魯迪格等後衞，無論「生波」抑或死球一樣掂，證明球隊進攻板斧有增無減。

曼城則略為失色，喺頭5輪聯賽錄得3勝1和1負，包括上輪於主場面對修咸頓，全場16次攻門只有1次中龍，最終被悶和0比0，明顯同今夏簽唔到熱刺射手哈利卡尼，焗用「無鋒陣」表現時好時壞有關，而且曼城陣中有根度簡、史東斯、拿樸迪及洛迪卡斯簡迪等傷兵，令哥迪奧拿堅頭痛。

杜曹係哥帥剋星

況且「車仔」主帥杜曹更識得因時制宜，上輪作客熱刺上半場全面處於下風，易邊後佢換入悍將尼高路簡迪，加強逼搶及截擊力，立刻扭轉形勢，最終大勝3球，盡顯深厚功力。睇番「杜Sir」自從今年年頭接手車路士後，3次對住曼城錄得全勝，包括上屆歐聯決賽贏1比0封王，明顯專剋哥帥，佢深明「長途賽」最緊要盡快甩開爭標勁敵，食住季初氣勢，今仗一定搏盡，主場出擊唔使讓波，平手盤坐和望贏。