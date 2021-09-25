菁英盃　又係咁！冠忠南區反勝「見紅」晉峰

「菁英盃」周末重燃戰火，周六（25日）頭場於大埔運動場舉行。雖然晉峰早段憑何思哲射入首個超聯入球領先，但南區換邊後脫胎換骨，先後靠史提芬彭利拿及佐佐木周入球，以2比1戰勝下半場打少個的晉峰，繼上場對港會逆轉後，再次上演反敗為勝。

今仗是晉峰今季首場賽事，但一對中堅艾拔簡勞、曾仲楠及翼鋒費利浦薩因上季刑罰而「坐波監」，主帥艾斯達維亦需停賽，今仗他們以卡爾特納和新兵葉卓文扼守中路；而上仗為南區交出助攻的鞠盈智則首度正選披甲。

陣容實力佔優的南區初段率先找到攻門機會，鞠盈智罰球斬入禁區，杜度頭槌攻門無功而還。南區上季曾多次在晉峰身上失分，今次交鋒3分又豈會手到拿來。11分鐘，晉峰何思哲禁區內勁抽射成1比0，「粉紅兵團」再次為南區帶來難題。

落後的南區急於扳平，15分鐘夏志明近射被門將林駿杰擋出，「肥彭」史提芬彭利拿補射，再被葉卓文護空門成功。32分鐘葉卓文頭槌解圍，皮球落在「子彈」夏志明腳下，但其窩利起腳僅僅斜出。半場前「肥彭」接應鄭展龍的直傳，單刀施射再次被林駿杰化解，晉峰帶着1球領先優勢返入更衣室。

易邊後南區隨即由唐道碧入替鄭展龍，這次調動遂成今場轉捩點。唐道碧施展「手榴彈」轟入禁區，晉峰守衞解圍不遠，「肥彭」混戰中把握機會抽入，南區51分鐘追成1比1。

南區下半場將「肥彭」移去邊路，並把鞠盈智推前，全面釋放夏志明，為晉峰後防造成很大麻煩。雖然他們調入林富貴及新援播磨浩謙試圖扭轉局面，然而60分鐘便迎來噩耗，佐敦布朗侵犯鞠盈智領今場第2面黃牌被逐，晉峰隨後打少一人。

人數佔優的南區末段發動強攻，陳嘉宝、積施利、列文先後換入，圖以高空攻勢轟炸對方後場，當中鞠盈智和陳嘉宝連環射門均告中楣彈出。不過戰至84分鐘，晉峰禁區一番混戰下有守衞犯手球，球證判罰12碼。冠忠南區隊長佐佐木周挺身而出，操刀射入，助南區最終以2比1反勝晉峰，取得2連勝。

晉峰門將林駿杰（JJ）今場屢救險球，但未能扭轉落敗的命運，他賽後坦言感不值：「雖然打少個，但我哋贏嘅決心好大。嗰球12碼咁啱省中手，有少少輸運氣。」晉峰今場再次在末段被攻入致勝球，猶如重覆犯下上季經常發生的錯誤，然而「JJ」對此否認：「我覺得球隊防守穩健咗好多，南區係咁斬啲波埋嚟，如果上季嘅話係非常吃力。今季有針對改善呢啲嘢，今場只不過係輸運。」

不過，晉峰總教練何信賢則似乎持相反意見：「嗌住都仲係錯，唔應該喺比賽犯啲咁嘅錯，有部分球員進步慢咗，又有啲緊張，中場嗰度踢得唔好。」他直指佐敦布朗的紅牌打斷球隊部署，被迫要作出調動，令球隊行關速度減慢。但他欣喜球隊防守有改善，以開季首戰來說，今仗表現「收貨」，惟他寄望球員可減少「攞牌」。

南區領隊貝可泓則認為，球隊早段集中力不足，導致被對手先入波，幸好球員鬥志旺盛，彼此沒有埋怨，他直言團結是球隊近兩仗反勝的關鍵。他又透露，下半場換走鄭展龍是因為要保留球員體力，準備下周二（28日）對理文的賽事。