Red Bull3人籃球決賽將至　球星打手印預熱

「Red Bull Half Court 3人籃球賽」下周六（2日）決出冠軍。本地籃球名將潘志豪、蘇尚瀛、卓婷吳柱業及李嘉耀，今日（25日）率先現身決賽場地——屯門H.A.N.D.S籃球場，進行表演賽兼打手印，炒熱氣氛！

「Red Bull Half Court」除了帶來熱血賽事，亦推動街頭藝術發展，今年特地邀請本地藝術團體Parent’s Parents，為屯門愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場，進行活化工程。設計師Wong Tin Yau受漫畫《Slam Dunk》啟發，把一個正在搶籃板的人，畫在球場地板，配以鮮艷顏色，以連繫街頭籃球、塗鴉和Hip Hop文化。

活化工程完成後，邀來本地籃球名宿吳柱業、李嘉耀、永倫球星潘志豪，連同上屆「Red Bull Half Court」男、女子冠軍成員蘇尚瀛和卓婷，率先進行表演賽兼打手印。曾助威立贏得1997年亞冠盃的吳柱業表示：「近年不少香港街場都進行了翻新工程，令我們打起波來都特別醒神。Red Bull藉着今次Half Court的賽事，將藝術元素注入場地，對於社區及運動本身，都是一件值得支持的事情。」李嘉耀和潘志豪亦指，3人籃球是奧運新增項目，樂見香港有更多3人籃球賽。

「Red Bull Half Court」的3日初賽已於8月15、21及28日舉行。24支男子隊和12支女子隊，將於下周六滙聚H.A.N.D.S籃球場，爭奪冠軍及20,000元獎金。