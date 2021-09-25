菁英盃　中村省兩粒！理文3比1擒港會

周六（25日）「菁英盃」尾場假旺角大球場舉行，上場3球大破傑志的理文，今仗憑中村祐人梅開二度兼洛迪古斯的入球，以3比1輕取末段靠菲杜化一度追近的港會，並取得兩連勝。

理文上仗3比0大勝衞冕的傑志，今場乘勇迎擊港會作出少量輪換，洛迪古斯、中村祐人等重返正選名單；而港會的奧利華、嚴天健、隊長麥美倫亦首度擔正，「翹叔」屠俊翹則代替彼德史密夫把關。

開局3分鐘，身穿黃色波衫的理文便火速先開紀錄，中村祐人接應長傳球不着地抽入，理文早段先聲奪人。「黃衫軍」及後繼續主導戰局，U22球員黃皓雋殺入禁區勁射，被首度為港會披甲「翹叔」化解。

25分鐘張憙延和中村祐人做配合，前者起腳施射，再次未能考驗屠俊翹。受壓的港會積極組織攻勢，惟受制於理文的逼搶，進攻多次「斷纜」，當中「10號仔」安高沙曾嘗試左路突破，但創造出的威脅不大。半場前洛迪古斯接應亞哥斯達傳中攻門，這一次若非屠俊翹再一次化險為夷，港會上半場或不止於若後一球。

下半場傷愈的金承龍隨即入替亞哥斯達，這名南韓外援49分鐘罰球直射，僅僅斜出。1分鐘後，金承龍再開出角球，禁區頂的中村祐人施射亦告高出。

今場「地標戰」的屠俊翹下半場繼續左飛右撲，64分鐘洛迪古斯接應黃皓雋傳中近門起腳，再一次被「翹叔」撲走。然而戰至68分鐘，他再度失守，洛迪古斯今次接應金承龍的傳球頂入，將比數改寫成2比0。

港會末段仍未放棄，80分鐘隊長麥美倫開出角球，菲杜化昇起頂入，追成較接近比數。他們隨後更換入前鋒里奧力求追平，可惜為時已晚。補時階段，「黃衫軍」的中村祐人輕鬆推射空門，個人梅開二度，並助理文鎖定贏3比1，取得兩連勝。

港會今場再次3分全失，主帥東尼咸美頓（Tony）再次強調球隊表現超乎預期：「我哋早段落後，但上半場嘅發揮一度再次令對手沮喪，理文直至約70分鐘先入到第2球。」他欣喜看見球員在落後的情況下，仍上下一心盡力創造威脅，甚至一度有機會追和。Tony明言港會今季升上港超的目的不只是「充隊數」：「我哋嚟呢度唔係淨係令隊數增加，我哋係要攞成績。事實上比較上一場，今場波已經好好多，展示出我哋係有能力踢港超。」港會未來3仗分別對晉峰、標準流浪和香港U23，東尼咸美頓期望可以延續好表現，能夠「有分落袋」。

理文主教練陳曉明則表示，雖然球隊今仗主導戰局，但球員在對方禁區作的最後決定仍有進步空間，尤其年輕球員的埋門、傳球有待改善，另外球隊也要在死球攻勢上下苦功，因為未來如果要在「亞協盃」面對勁敵，球隊必須好好利用死球機會。

「曉明Sir」又稱傷愈復出的金承龍和顏樂楓狀態未足，今場僅讓他們後備落場重拾比賽感覺，距離他們的最佳水平還有一段距離。

今場入兩球的中村祐人亦直言，對手的防守一度令球隊陷入苦戰，而己方亦未能運用好角球製造攻勢。他對自己再次能踢足90分鐘感高興，喜悅甚至蓋過身體的疲勞。