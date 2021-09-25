般奴12碼宴客　曼聯主場2連敗

英超周六早場，曼聯主場鬥阿士東維拉。「紅魔鬼」今仗攻足大半場都攻唔入，臨尾仲畀維拉高特利侯斯頭槌絕殺，曼聯主場輸0比1全失3分，聯賽首嘗敗績。

英聯盃出局後曼聯今仗唔衰得，派強陣搏殺，C朗、保羅普巴、般奴費南迪斯、格連活特全部正選，作客嘅維拉亦唔縮，大家鬥搶節奏明快。今仗格連活特較搶韁，可惜多次浪射，維拉反擊亦有威脅，包括兩閘殺上前線，馬迪卡殊右路傳中，馬特泰基特遠柱空門炒高，其後奧尼屈堅斯抽射，但過唔到迪基亞。

34分鐘勞基梳爾傷出，曼聯攻勢未放緩，完半場前哈利馬古尼近門頭槌勁頂，畀維拉門將達米安馬天尼斯拍出，普巴頭槌貼柱頂出界，半場互無紀錄。

下半場兩隊鬥攻，奧尼屈堅斯帶波入禁區勁射，被迪基亞撲出，曼聯立即反擊，但格連活特太獨食又失機。

最後階段曼聯換入卡雲尼大搏殺，但反而喺88分鐘被高特利侯斯接應角球頭槌頂破大門，曼聯落後0比1，補時1分鐘高特利侯斯犯手球被罰12碼，但竟然唔係C朗主射，般奴費南迪斯操刀下一射衝天，最終曼聯輸0比1，主場2連敗。