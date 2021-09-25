耶穌仔一箭定江山　曼城破車仔不敗身

周六晚（25日）英超矚目「雙藍會」，曼城憑「耶穌仔」加比爾捷西斯一箭定江山，作客以1比0擊敗車路士，唔單止打破車仔今季不敗之身，亦係車仔教頭杜曹登陸英超後首次輸畀曼城，主帥哥迪奧拿今次威番鋪。

車仔雖有美臣蒙特因傷倦勤，好彩正選門神艾度亞文迪及時康復把關，主帥杜曹今仗排出3防中佐真奴費路、高華錫同尼高路簡迪，仲意外地用迪姆華拿擔正支援盧卡古，擺明利用佢嘅速度打反擊。雖然一如所料畀曼城撳住嚟砌，但初段車仔左翼衞馬高斯阿朗素一次靚直線畀華拿，佢再橫傳畀盧卡古快射，畀曼城後衞祖奧簡斯路及時閂出，去到29分鐘右翼衞列斯占士傷出，焗用老將堤亞高施華入替，其後曼城更加有恃無恐，完半場前菲爾科頓妙傳加比爾捷西斯射高。

易邊後曼城繼續施壓，53分鐘祖奧簡斯路遠射射中加比爾捷西斯，不過「耶穌仔」立即於混戰中勁射，個波省到車仔球員改變方向，令艾度亞文迪束手就擒，打破僵局。「藍月亮」得勢不饒人，先有基亞利殊妙射過唔到艾度亞文迪，之後「耶穌仔」近射又畀堤亞高施華護空門。車仔換入夏維斯加強攻力，70分鐘盧卡古頂住對方後衞，回傳畀高華錫遠射，撞到曼城中堅魯賓戴亞斯高出，最終曼城小勝1粒，令開咧頭5輪聯賽4勝1和未輸過嘅車仔首度落敗，亦一洗之前3次面對由杜曹領軍嘅車仔輸晒嘅頹風，依家兩軍與啱啱輸波嘅曼聯，以及打少場嘅利物浦同得13分（利物浦今晚作客賓福特），爭標形勢更加緊湊。