菁英盃　標準流浪鬥傑志　睇吓邊隊開齋先！

「菁英盃」周日（26日）上演一場賽事，標準流浪將與傑志在中立場香港仔運動場交鋒。兩軍近仗均失利，皆急需一場勝仗重整旗鼓，今場交手兩軍必有惡鬥！

標準流浪首仗兩球不敵東方龍獅，教練賴嘉輝認為球員犯下「季初通病」：「入局同適應場地比較慢，相信踢多幾場比賽後可以改善。」不過他讚揚球員的紀律性比過往增強，就算落後仍堅持耐心用球，他樂見球員有所進步。

上仗劉學銘因外借條款缺陣，「賴Sir」明言此子今役很大機會登場，又指該名25歲中堅能助球隊在適當時候增加進攻瓣數。另外他透露，今仗或讓剛歸隊的基藍馬後備落場，提升狀態。

第3季出戰港超的盧兆崎則稱，今季目標是希望在聯賽和香港隊U23爭做正選。這名20歲門將今年在「菁英盃」繼續是適齡球員，然而球隊在門將位置競爭激烈，他表示會耐心在前輩梁興傑身上學習：「平日訓練佢都會喺各方面例如心態、技術上畀意見我。」

傑志開季2戰未嚐勝績，上仗對東方龍獅更在打少一人的情況下，以1比1逼和對手。暫代主教練金東進（Kim）指，雖然是役戰果不盡人意，但喜見球員具備團隊精神，對下場比賽亦會有正面作用。

球隊現時正經歷9日3戰，今仗羅拔圖要「坐波監」，謝家強、杜馬思更因傷上陣成疑，但Kim相信陣中小將有足夠體能應付頻密賽程，而他上場亦作出部分輪換，因此並不擔憂兵源問題。加上傑志剛與兩名18歲青訓產品陳傲軒、曾以行簽訂職業合同，增加賽事適齡球員人選。

陳晉一自上季開始間中被安排踢左閘，對於安排，他這樣回答：「左閘定左翼都好，只要贏到波都唔介意踢，知道自己踢後衞都仲有好多缺點，但我都會信任教練嘅決定，全力去比賽。」